El horroroso crimen de Godella y otras cuatro noticias de este viernes

1. Encontrados muertos los dos niños desaparecidos en Godella (Valencia)

La Guardia Civil ha hallado enterrados a los dos menores desaparecidos hoy en Godella (Valencia), un niño de tres años y medio y una niña de apenas cinco meses, según han informado fuentes próximas a la investigación. Ambos estaban enterrados en fosas diferentes, una dentro de la parcela en la que se encontraba su vivienda, y otro en el exterior de la misma, según han informado fuentes de la investigación. Ha sido la madre de los pequeños la que ha dado la localización de los cuerpos a los agentes tras horas de interrogatorio.

La búsqueda de los menores se había activado después de que varias llamadas alertaran de gritos y una pelea entre los progenitores, que permanecen bajo la custodia de la Guardia Civil y han sido interrogados durante toda la jornada.

2. Trapero asegura que se ofreció a detener a Puigdemont tras la DUI

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras la declaración de independencia del 27-O.

Así lo ha asegurado Trapero en su declaración de este jueves durante el juicio del procés a preguntas de Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn. El mayor de los Mossos d'Esquadra, pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional por rebelión, ha admitido que la policía catalana desconocía la "trascendencia jurídica" de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament o en qué delitos se podría haber incurrido, pero lo veía como algo "aparentemente de una cierta gravedad".

3. Francisco González renuncia temporalmente como presidente de honor de BBVA

El presidente de honor de BBVA, Francisco González, ha renunciado temporalmente a este cargo y a la presidencia de honor de la Fundación, un día antes de la Junta de Accionistas de la entidad, mientras concluyen "las investigaciones en curso" del caso "Villarejo".

En una carta remitida al presidente del banco, Carlos TorresM Francisco González explica que para evitar que se le utilice para "dañar a la entidad", ha decidido abandonar temporalmente ambos cargos.

4. El Parlamento británico apoya pedir a la UE retrasar la fecha del "brexit"

La Cámara de los Comunes británica apoyó este jueves por 412 votos frente a 202 pedir a la Unión Europea (UE) que se retrase la fecha para la salida del Reino Unido del bloque, fijada el 29 de marzo.

Los diputados respaldaron una moción gubernamental que dice que el Gobierno solicitará una prórroga del plazo de negociación hasta el 30 de junio si la cámara aprueba un pacto de "brexit" antes del 20 de marzo -víspera del Consejo Europeo- y que sería más larga si no hay acuerdo.

5. Sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones

Este viernes se celebra el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones con solo un equipo español, el Barcelona. El resto de aspirantes a levantar la 'orejona' son Liverpool, Juventus, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Ajax y Oporto. Se celebrará en Nyon (Suiza) a las 12.00 horas.

El entrenador de moda de LaLiga estuvo en El Partidazo de COPE y aseguró que no piensa más allá de su año de contrato con el Getafe.

Por otro lado, en 'El Partidazo de COPE' estuvo el entrenador del Getafe, José Bordalás. Sobre Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, su próximo rival en LaLiga: "No es un problema que nos saludemos y que las cámaras estén. Si me saluda, le saludaré. El entrenador local saluda por cortesía al visitante. La última vez, no le saludé porque no había salido del vestuario. Es un tema cerrado. Os empeñáis vosotros, pero no tengo ningún problema con Marcelino".