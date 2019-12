Herrera: "Lo que diga Sánchez no tiene ningún valor; es un mentiroso compulsivo"

Carlos Herrera se ha pronunciado esta mañana sobre la reunión de Sánchez con EH Bildu, así como sus encuentros con distintos presidentes autonómicos. Una escenificación difícil de justificar con todas las partes.

"Pues ya les dije que para diluir ese engrudo ayer Pedro Sánchez montó una agotadora ronda con presidentes autonómicos y supongo que a todos les mintió, como acostumbra. A los de Aragón y Castilla-La Mancha les diría 'no os preocupéis, no seais agonías'. Hombre, no me estropees esto ahora, que no pasa nada, hombre, que no les voy a dar nada a todos estos'. Y a los del PP lo que les habrá dicho es algo de financiación autonómica que luego no cumplirá y yo me imagino que los demás presidentes del PP habrán visto, se habrán dado cuenta, de lo que les espera viendo lo que ha pasado en Andalucía. Ya envió el requerimiento, un requerimiento por un presupuesto que ellos, los socialistas, ellos mismos hicieron, y ejecutaron, dejando un cenagal de facturas sin pagar a proveedores, sin ver un solo euro. Es una forma de decir: Escucha, Madrid, Galicia, Castilla y León ,prepararos, eh, porque ya habéis visto lo que le ha pasado a Andalucía. Juan Manuel Moreno le diría: 'Oye esto de Andalucía, métetelo por dónde te quepa', y el habrá dicho: 'Pues ya veré dónde me cabe pero, hombre, es que ten en cuenta que no es una intervención, es una tutela'. No hacedle caso a este individuo, es un mentiroso compulsivo; lo que te diga no tiene ningún tipo de valor", afirmó Herrera.