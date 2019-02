Hallan marcador muy precoz de daño cardíaco ligado al tratamiento del cáncer

DAÑO CARDÍACO

Los grandes avances en el tratamiento del cáncer tienen en algunas ocasiones un "peaje" en forma de efectos adversos importantes, como la cardiotoxicidad. Ahora, un grupo de científicos españoles ha identificado un marcador muy precoz de daño cardíaco en pacientes tratados con una familia de fármacos comunes.,La investigación se ha hecho con un modelo porcino y se publica en la revista JACC (Journal of the American College of Cardiology), en un artículo que lidera el Centr