El Gobierno no ve significativo el ratio de accidentes de blindados militares

DEFENSA ACCIDENTES

El Gobierno ha explicado que el millar de vehículos BMR, RG-31 e Iveco Lince que utilizan las Fuerzas Armadas ha sufrido 64 accidentes con víctimas en los últimos 15 años, un ratio que "no se puede considerar especialmente significativo, aunque cualquier dato que no fuera cero no es el deseable".