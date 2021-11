Gobierno, UE, partidos y organizaciones piden a Cuba que deje trabajar a EFE

El Gobierno, la Unión Europea, políticos de todos los partidos y decenas de asociaciones cívicas y de periodismo han exigido este lunes a las autoridades de Cuba que devuelvan las acreditaciones que permiten trabajar en la isla a todos los periodistas de la Agencia EFE.

España "no va a cejar" hasta que las autoridades cubanas devuelvan "todas las credenciales" a todos periodistas despojados de ellas el sábado sin recibir explicación, ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas.

También el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha subrayado que la UE "hace un llamamiento a las autoridades cubanas para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa", ya que la retirada de las credenciales es un paso más para frenar el flujo de noticias abiertas y veraces desde la isla.

Borrell ha añadido que la Unión Europea "continuará defendiendo el papel de los medios de comunicación independientes y confiables en todo el mundo", a fin de "salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios".

El pasado sábado, dos días antes de que se celebre una gran manifestación de protesta en la isla, las autoridades cubanas retiraron sus acreditaciones a los cinco periodistas de la Agencia EFE en La Habana, aunque posteriormente devolvieron las de dos de ellos.

La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, quien ha calificado de insuficiente el gesto de que se devuelvan dos permisos de trabajo, ha subrayado este lunes que lo ocurrido en Cuba es un intento de silenciar a la agencia que no tiene ningún sentido porque es una agencia pública que ejerce el periodismo más riguroso.

Por eso, la presidenta de la agencia ha expresado su confianza en que las autoridades de Cuba devuelvan sus acreditaciones a los periodistas de la agencia para que pueda seguir ejerciendo su trabajo en la isla.

Cañas, quien ha recordado que la Agencia EFE está en Cuba desde hace 40 años, ha planteado que ejercer el oficio de periodista no es fácil y es especialmente difícil en algunos lugares, pero (en Cuba) lo hemos estado ejerciendo durante mucho tiempo con total independencia, ha subrayado.

Por ello, no entiende el cambio de actitud del Gobierno cubano, y señala que lo cierto es que en la isla hay una crisis económica clarísima y una serie de manifestaciones y descontento, pero nosotros nos limitamos a contar la realidad; no la creamos, no la generamos, no somos militantes de nada más que del periodismo libre, ha afirmado.

Cañas también ha agradecido el hecho de que el Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, haya mostrado su apoyo desde el primer minuto", al igual que el Servicio Exterior de la UE y muchísimas organizaciones tanto profesionales como cívicas.

Los principales partidos políticos han expresado este lunes su solidaridad con la Agencia EFE y sus exigencias a las autoridades cubanas.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, un partido que no reconoce a Cuba como dictadura, ha asegurado que "no le queda otra que defender la libertad de prensa y el derecho a la información" y pedir que se devuelvan las credenciales a todos los periodistas de la Agencia Efe en La Habana.

También el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha asegurado que no le cabe ninguna duda de que eso se va a solventar correctísimanente".

Por su parte, el PP ha cuestionado la decisión de las autoridades cubanas y reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que diga que "Cuba es una dictadura", dé apoyo a los disidentes y opositores y respalde el trabajo que los medios de comunicación hacen en la isla, ha planteado el vicesecretario general del PP, Pablo Montesinos.

El PP también ha apoyado la manifestación prevista para este lunes en Cuba y ha mantenido una reunión con Ángel de Fana y Ernesto Díaz, intérpretes de la película "Plantados", acerca de presos que pasaron veinte años en cárceles cubanas.

El presidente de Vox y la mayoría de los diputados del partido han participado este lunes en una concentración convocada frente al Congreso de los Diputados por la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba en la que han acusado al gobierno cubano de intentar que no se cuente la verdad y lanzado gritos de libertad para Cuba.

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha rechazado la retirada de acreditaciones por parte de la "dictadura comunista" cubana y ha reclamado "libertad de prensa" en este país, al igual que "en todo el mundo".

También el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha subrayado este lunes que su partido expresa un "rechazo total y absoluto" a la retirada de credenciales de prensa de EFE, como siempre rechazará "de lleno" cualquier atentado contra la libertad de expresión y contra el ejercicio libre del periodismo.