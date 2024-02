El gobierno iraquí confirma a Robles el fin de la misión contra el Dáesh, aún sin fecha

El primer ministro iraquí, Mohamed Shiá Al Sudani, ha confirmado ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, la decisión de dar por concluida la coalición internacional de lucha contra el Dáesh, liderada por EE.UU., horas después de que este país haya lanzado un ataque en Bagdad en el que han muerto tres miembros de una milicia proiraní.

En su reunión con Robles, el primer ministro no ha concretado una fecha para la salida de las tropas extranjeras, si bien el gobierno iraquí ya está negociando con Estados Unidos cómo establecer un cronograma para ello.

Además, según ha precisado la ministra española en declaraciones a los medios, la idea de Irak es que la salida de los militares no sea "abrupta" sino que se haga de forma gradual, pero considera que no tiene sentido la continuidad de la operación, denominada 'Inherent Resolve' y a la que España aporta 187 efectivos, puesto que el Dáesh ya no representa un peligro para Irak.

La reunión se encuadra en la visita de dos días que la ministra está realizando por Irak, cuya situación está marcada por los ataques de las milicias proiraníes y las represalias norteamericanas en suelo israelí, que se han intensificado tras el 7 de octubre como consecuencia del ataque de Hamás que dio origen al conflicto armado con Israel.

El encuentro con el primer ministro ha servido para reafirmar el compromiso de ambos países con la paz y han coincidido en la necesidad de un alto el fuego inminente en Gaza y el reconocimiento de dos estados, el de Palestina y el de Israel.

Una sintonía entre España e Irak que ya se demostró en la reunión que mantuvo el miércoles y cuya continuidad, en este caso, no está en cuestión.

En esta ocasión, la titular de Defensa se ha reunido con el jefe de la 'Inherent Resolve', el Major General Joel Wowel, y posteriormente ha recorrido a pie varias dependencias de las instalaciones militares.

Para finalizar la visita, la ministra se ha dirigido a los militares españoles a los que ha pedido que no "bajen la guardia" en momentos difíciles como los que se están viviendo, especialmente en la base de Al Asad, en la que opera la Task Force Toro, a la que España contribuye con tres helicópteros cougar, que dan apoyo a las dos misiones.

"Sé que son auténticos profesionales, pero cuídense mucho", les ha dicho Robles, una petición a la que también se ha sumado el jefe de Estado Mayor de la Armada (Jemad), almirante Teodoro Lópéz Calderón.

Fuera de la agenda oficial, la ministra, acompañada de la delegación española, ha realizado un breve recorrido por el zoco de Bagdad y ha visitado el Palacio Abbasid, considerado por los iraquíes su Alhambra particular.

El clima de calma reinante en las calles de Bagdad contrasta con la intranquilidad que transmiten ataques como el de esta madrugada, en el que uno de los tres fallecidos es un "comandante" de la milicia proiraní Kataib Hizbulá, según ha confirmado el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom, en inglés).

Anteriormente, fuentes de la Policía de Bagdad habían informado a EFE de que al menos tres personas habían muerto ayer en un bombardeo con drones que tuvo como objetivo un vehículo todoterreno donde viajaban integrantes de milicias iraquíes proiraníes.