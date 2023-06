El Gobierno insta a reducir el desperdicio de alimentos en la restauración

El 30 % del desperdicio de alimentos procede de la restauración, ha afirmado este miércoles el director general de Industria Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Miguel Herrero, que ha instado a evitarlo.

Durante su intervención en la primera edición del Tapas Summit Sustainability, Herrero ha afirmado que uno de los objetivos del Ministerio es evitar el desperdicio alimentario.

La ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario es, no obstante, una de las iniciativas del MAPA que ha sido paralizada por el adelanto de las elecciones generales.

Según una nota, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha destacado en el acto que el sector agroalimentario es una "parte imprescindible" de la economía española, así como una "parte clave" de la esencia del país.

Representantes del sector de la restauración han abordado cómo integrar la sostenibilidad en la gastronomía y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta, entre ellos la adopción de tecnología sostenible en la gestión y la cocina de aprovechamiento.

El foro ha contado con la presencia de cocineros como Jordi Roca, Javier Muñoz o Macarena de Castro, y representantes de empresas y entidades como Abadía Retuerta LeDomaine, To Good To Go, ICEX o Ecoembes. EFE

bds/laf /ram