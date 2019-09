El Gobierno aprobará el viernes las primeras medidas por daños de gota fría

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros adoptará el próximo viernes las primeras medidas "ante la urgente situación" provocada por la gota fría de la semana pasada en el sudeste español.

Respecto a las diferentes peticiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la declaración de zona catastrófica, ha apuntado en declaraciones a la Cope que las delegaciones de Gobierno están recopilando la información, ya que el Ejecutivo "ha de dar una respuesta lo más inmediata posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias".

"Hay amplias zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid que deberán tener ese tratamiento", una declaración que "no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan una serie de actuaciones de diversos ministerios para dar una respuesta más eficaz", ha añadido.

A su juicio, lo importante es "la agilidad y prontitud en la toma de decisiones", ante la "situación muy grave" que atraviesan muchas zonas.

Entre las propuestas que puede aprobar el Gobierno, "que por estar en funciones tiene una capacidad de actuación limitada", se ha referido a posibles medidas fiscales y ayudas extraordinarias.

Sobre la oferta de Ciudadanos de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, ha considerado que es "una propuesta un poco de última hora, que realmente refleja un estado de ánimo de preocupación".

"Es muy sencillo: si uno tiene una preocupación, piense y actúe y, por tanto, absténgase y, a partir de ahí el resto es muy fácil", ha añadido.

"El señor Rivera sabe perfectamente que puede abstenerse con total tranquilidad", ha asegurado, antes de afirmar que "uno puede buscarse excusas, pero la de Bildu no", ya que según ha recordado en el anterior Gobierno de Navarra estaba Bildu y no el Partido Socialista, y ahora está el PSOE y no está Bildu.

Sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña ha planteado que "no es un mecanismo preventivo" y "solo se puede utilizar en determinadas situaciones", y sobre la subida de impuestos, ha dicho que "nadie quiere aumentarlos a todo el mundo", pero sí "es lógico que cumplamos nuestros compromisos europeos y tener una fiscalidad más justa". EFE