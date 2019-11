La gobernabilidad de España en peligro por la estrategia progresista de Sánchez, y otras claves del día

1. Las cuentas de Sánchez para aprobar 'su' Gobierno progresista: el juego de los síes y las abstenciones

El Gobierno progresista que anhelaba Pedro Sánchez está ahora más cerca que hace 48 horas: se ha conseguido un preacuerdo de coalición con Unidas Podemos en el futuro Ejecutivo. Sin embargo, las cuentas siguen lejos de salir en estos momentos: los 120 diputados del PSOE más los 35 de Podemos hacen un total de 155 escaños… y la mayoría absoluta en el Congreso asciende a los 176.

Por tanto, la ecuación para salir airoso de la futura investidura apenas es un poco menos compleja que al término del 10N. A Sánchez le resta hacer frente al más difícil todavía: sumar más apoyos, sobre todo entre la izquierda, y fiar buena parte de sus anhelos presidenciales a las abstenciones.

2. ¿Cuáles son los posibles candidatos a ministro de Unidas Podemos?

Menos de 48 horas después de celebrarse las elecciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado este martes en el Congreso un acuerdo para conformar un gobierno de coalición cuya estructura se concretará más adelante, pero del que previsiblemente será vicepresidente el líder de Unidas Podemos.

Ambos líderes iniciaron personalmente ayer las negociaciones y en tan solo unas horas cerraron el preacuerdo, a diferencia de lo que sucedió este verano, cuando se frustró el pacto precisamente por la dificultad de pactar una coalición.

3. Tsunami Democràtic corta la AP-7 en Girona

Diversos coches han cortado la AP-7 a su paso por Girona en ambos sentidos, convocados por Tsunami Democràtic, que ha llamado a "bloquearla" entre los kilómetros 62 y 63, ha informado el movimiento en un comunicado este martes por la tarde en sus redes sociales.

"Este es el nuevo punto de corte", ha indicado el movimiento, que también ha pedido unirse a los compañeros del Tsunami en País Vasco, donde han convocado un corte de carretera a las 18 horas.

4. Los Rey es en Cuba: primer encuentro oficial de los dos jefes de Estado y visita distendida por las calles de La Habana

El viaje de Estado de los Reyes Felipe y Letizia a La Habana ha dejado imágenes históricas en su primera jornada: la primera reunión oficial de un jefe de Estado español con un presidente de Cuba y una visita distendida de los Reyes al centro colonial de la capital, saludando a turistas y curiosos.

Normalidad institucional y cordialidad por parte de los Reyes, que han sido recibidos por Diaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, en la sede del Consejo de Estado, y sensación de deber cumplido por parte del Ejecutivo, que se empeñó en mantener la visita pese a la coyuntura política en España, estando en funciones y justo después de unas elecciones generales 'repetidas' por el bloqueo político.

5. Morata, en El Partidazo de COPE: "Había dejado de disfrutar del fútbol y ahora en el Atleti soy feliz"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Española, desde la concentración de la selección en Las Rozas. Morata, que lleva seis partidos seguidos marcando, quiso dejar claro desde el principio lo feliz que está en el Atleti desde que llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada y lo mal que lo pasó en el Chelsea: “En el Atleti soy feliz, en el fútbol había dejado de disfrutar y ahora soy feliz. La gente que trabaja en el club, mis compañeros… porque no creía ni en mí mismo.

Vídeo

Explicó lo mal que lo pasó en el Chelsea, donde dudaba incluso de que los compañeros quisieran pasarle la pelota: "En Inglaterra tenía la sensación de que cuando me desmarcaba y mis compañeros me miraban y su sensación era que yo no iba a hacer nada bueno.