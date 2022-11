Galardon internacional para joven vasco por aportación a la teoría de grupos

Iker de las Heras, investigador del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, ha obtenido el Premio Reinhold Baer, que reconoce al matemático joven que más ha aportado a nivel mundial en el ámbito de la teoría de grupos, dentro del campo del álgebra abstracta.

Concretamente, se concede a la persona que ha conseguido defender la mejor tesis doctoral o publicar el mejor artículo en una revista científica en el ámbito de la teoría de grupos, durante el período de dos años, 2020-2022, ha explicado la universidad vasca.

El premio lo otorgan cada dos años la asociación sin ánimo de lucro AGTA (Advances in Group Theory and Applications) y la editorial Aracne. En este caso, ha sido concedido a la tesis doctoral "Some topics on finite p-groups and pro-p groups, que hizo De las Heras en 2020 bajo la dirección de Gustavo Adolfo Fernández Alcober, profesor e investigador de la UPV/EHU.

Iker de las Heras ha expresado su satisfacción ante el premio que tendrá un gran peso curricular ya que "en el ámbito de la matemática pura, al igual que en muchos otros ámbitos, no es nada fácil conseguir ayudas", porque "nuestro trabajo no se valora adecuadamente", ha opinado.

"El hecho de que el jurado haya valorado así mi trabajo me da mucha fuerza y mucha motivación para seguir adelante. Entre otras cosas, considero que este premio es una buena oportunidad para motivar al alumnado de matemáticas de la UPV/EHU", ha añadido.

El investigador forma parte del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y del grupo de investigación Groups and Geometry desde hace 5 años. Sus áreas de investigación principales son los p-grupos finitos, los pro-p grupos, los subgrupos verbales y la dimensión de Hausdorff.

En estos momentos Iker de las Heras se encuentra en Alemania, en la Universidad de Düsseldorf, con una beca posdoctoral del Gobierno Vasco.