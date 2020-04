Franco Berardi: "Volver a la normalidad que vivíamos es peligroso"

Pilar Tomás

Ni voluntad, ni decisiones políticas, ni intervenciones financieras. Salir de la crisis global causada por el coronavirus depende de la imaginación, del poder de crear una nueva realidad alejada de la "peligrosa" normalidad que vivíamos y que nos llevó a la "convulsión" de otoño de 2019, según el filósofo y escritor italiano Franco Berardi, "Bifo".

Berardi, que esta semana ha participado en una conferencia organizada por la Escuela de Humanidades y la Fundación La Caixa, explica que la COVID-19 ha sumido a la sociedad en un "umbral", un lugar de tránsito que permite dos opciones: "Pasar de la luz enferma de 2019 a la oscuridad completa, o bien crear las condiciones para ir hacia una nueva comprensión".

No obstante, despojarse de la sombra alargada y "gris" de los últimos meses no es sencillo, y menos en una situación de pandemia que ha hecho estragos a escala mundial: "Muchos esperan volver a la normalidad, pero el problema es que esta normalidad nos ha llevado a los incendios de Australia, al coronavirus y a la destrucción del sistema sanitario público".

Motivos de peso para no regresar "al mundo que hemos vivido en el pasado", en palabras de Berardi, que aboga por empezar a imaginar, "fuera de las categorías de la normalidad", un nuevo modelo comunitario que redefina la relación con la economía.

"Hoy el problema no se resume en matemática financiera -apunta el filósofo-, sino que hemos salido de la dimensión monetaria y estamos volviendo a la dimensión de la utilidad, cancelada hasta ahora por el pensamiento económico moderno y neoliberal".

Lo útil ha emergido, dejándose entrever en las necesidades de la población mundial, centradas hoy en "mascarillas, ventiladores y unidades de curas intensivas", y protagonizará la nueva forma de organización humana que nazca del "umbral" actual, prevé Berardi.

Si antes el "panorama moderno" se regía bajo una lógica de "expansión", ahora "la psique occidental y capitalista" tiene que aceptar que la visión del mundo ha cambiado: "Hemos pasado del horizonte de la expansión al horizonte de la extinción posible, probable, de la raza humana".

"Más allá del umbral -reflexiona-, vemos una medicalización generalizada y permanente porque sabemos que el virus tan solo es uno de los elementos de la extinción: hay incendios, glaciares que se funden...".

Parafraseando a William Burroughs, autor de "Blade runner" (1979), cuyo nombre tomó Ridley Scott para su célebre filme, Berardi califica el coronavirus de "agente de mutación" capaz de causar un efecto similar al del VIH, cuyo impacto transformó la percepción de las relaciones sociales y preparó la sociedad para la "virtualización".

Por el momento, la esperanza con la COVID-19 es que la "mutación" ayude a dejar atrás "la explosión de rabia y el sentimiento de desesperación" que se apoderó del mundo a finales del año pasado.

"De Santiago de Chile al Congo, de Barcelona a París, de Beirut a Quito", la agitación social que han vivido en los últimos meses decenas de ciudades simboliza una sensación "de estar sin salida" que, según Berardi, puede verse como telón de fondo en cintas como "Parásitos", "Joker", "Sorry we missed you" o "Cafarnaúm".

Películas que sintetizan "lo que era el mundo" antes de la pandemia, provocada por un virus que marcará el futuro a largo plazo, a ojos del filósofo, y que supondrá una nueva oportunidad para "comprender" a los demás en un contexto en el que "la continuidad del capitalismo estará rota de manera irreversible".

Mientras, Berardi propone "hacerse amigo del caos" mediante el arte filosófico y la poesía y encontrar en él "posibilidades que nos permitan vivir felices". EFE

(Esta información forma parte del especial de la Agencia EFE sobre los cambios sociales, económicos y culturales que pueden derivarse de la crisis sanitaria y que pretende contribuir al debate sobre lo que vendrá "después del coronavirus").