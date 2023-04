Flamini busca recuperar la normalidad tras permanecer 500 días en una cueva

La deportista de élite, alpinista y escaladora Beatriz Flamini, que ayer abandonó la cueva en la que ha permanecido sola durante 500 días a 70 metros de profundidad, ha pasado sus primeras horas intentando recuperar la normalidad, aún sin dormir por los biociclos personales y con doble desayuno.

Rodeada de amigos, disfrutando del clima de la Costa y "muy eufórica", así vive Flamini la primera jornada desde que salió de la cavidad ubicada entre el término municipal de Gualchos y Motril, en la que ha pasado los últimos 500 días.

La portavoz de la productora Dokumalia que ha seguido el denominado proyecto Timecave, Elena Mera, ha explicado a EFE este sábado que Flamini continúa muy agitada, hablando mucho y sin haber podido dormir porque aún no ha adaptado sus biociclos al exterior.

La deportista contó este viernes sus 500 días bajo tierra, más de dieciséis meses de experimento en los que ha estado acompañada en la distancia de un equipo de psicólogos, espeleólogos y médicos.

Durante sus primeras horas fuera, ha paseado, charlado con amigos y ha cenado pizza, la elección de su grupo de acompañantes porque no pidió nada en concreto.

"Eso sí, ha desayunado doble y como si no hubiera un mañana", ha apuntado Mera, que ha aclarado que Flamini está aún en una especie de nube y rodeada de mucha gente y que la normalidad y el acercamiento a la rutina comenzarán el próximo lunes.

Flamini salió del interior de la cueva durante ocho días por motivos de seguridad y después de un fallo en el router que le permitía conectarse a internet a través de un ordenador "capado", sin fecha ni hora ni navegadores a los que acceder, pero que permitía entre otras cosas pulsar un "botón del pánico".

Mientras se solventaba, continuó aislada y sin comunicación con el exterior en una tienda base.

"Beatriz no ha hecho esto por el récord; ella no buscaba aparecer en ninguna clasificación porque entonces no habría regresado a la cueva", ha explicado Mera.

De todos modos, sí tendría el récord de España o el mundial de mujeres que más tiempo ha permanecido aislada en una cueva", ha aclarado Mera, que ha reducido la polémica por sus días en el exterior a un fallo de comunicación.

Flamini se ha enterado en las últimas horas de la guerra de Ucrania, aunque todavía no sabe la magnitud del enfrentamiento, y saldrá a comprar este sábado para sorprenderse con el impacto de la inflación en los precios de productos de consumo habitual.

Después de unas primeras pruebas médicas realizadas al salir de la cueva, esta deportista de élite se someterá ahora a estudios más complejos que permitirán conocer el impacto de sus días de aislamiento bajo tierra en su salud, con un estudio hormonal, pero también de huesos o vitaminas.