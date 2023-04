El físico Javier Aizpurua, Premio Euskadi de Investigación 2022

El Premio Euskadi de Investigación 2022 ha recaído en el físico Javier Aizpurua Iriazabal, profesor de Investigación del Centro de Física de Materiales (UPV/EHU-CSIC) y del BERC Materials Physics Center, en el área de Nanofotónica.

Aizpurua (San Sebastián, 1971) estudia la interacción entre la luz y la materia a nanoescala, con énfasis en la respuesta óptica de las nanoantenas metálicas y los efectos cuánticos en plasmónica.

Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza (1994) y Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde 1998.

Tras realizar estancias de investigación en el Chalmers University of Technology de Gotemburgo, (Suecia), y en el National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg (EEUU), se incorpora en 2004 al Donostia International Physics Center.

En 2008 obtiene una plaza de científico titular en el Centro de Física de Materiales (UPV/EHU-CSIC) y BERC Materials Physics Center, donde en la actualidad ejerce de profesor e investigador.

Mantiene colaboraciones científicas internacionales con centros de investigación de Orsay, Cambridge, Stanford, Toulouse, Munich, Washington D.C., Houston, entre otros, además de ser distinguido como Profesor Abbe en la Universidad de Jena (Alemania) en 2014 y profesor visitante en la Universidad de Burdeos (en 2022).

El jurado de la XXVII edición de este premio, compuesto por cinco miembros de prestigio en el campo de las ciencias y la tecnología, ha acordado este jueves por unanimidad conceder la distinción a dicho profesor, según ha informado el departamento de Educación.

El departamento vasco de Educación convoca anualmente el Premio Euskadi de Investigación. Los años pares, como es el caso (2022), el premio se convoca en el área de la Ciencia y Tecnología, mientras que en los años impares se dedica al reconocimiento de la labor de los profesionales del área de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El objetivo de este premio es fomentar la actividad científica y valorar los esfuerzos de investigadores y equipos cualificados de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de fuera de la Comunidad Autónoma, cuyo trabajo haya ejercido una influencia positiva destacada en Euskadi.