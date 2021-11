Fallece el pintor Cuadrado Lomas, premio Castilla y León de las Artes 2017

(Corrige el apellido del artista en el primer párrafo de la noticia con referencia EX3461)

El artista vallisoletano Félix Cuadrado Lomas, Premio Castilla y León de las Artes 2017, destacado por su trabajo vinculado con los paisajes de la tierra, ha fallecido este miércoles en su vivienda, situada en Simancas (Valladolid), a los 90 años, según han informado a Efe fuentes familiares.

El pintor renunció al galardón concedido en 2017 después de que se lo otorgara por unanimidad el jurado encargado de decidir la distinción.

Por "su capacidad de unir tradición y vanguardia, por su dominio de formas y colores y por haber sabido captar de manera magistral los campos y gentes de Castilla y León con un estilo propio y una visión esencial", resumió el jurado al argumentar la concesión del premio hace cuatro años.

Último superviviente hasta hoy del conjunto de artistas denominado Grupo de Simancas, Cuadrado Lomas, a pesar de la renuncia al galardón de 2017 mientras este premio no recuperara la dotación económica que en ese año no existía, agradeció no obstante el interés que hacia su persona mostró el jurado y las entidades que le propusieron para este reconocimiento.

Félix Cuadrado Lomas ha fallecido prácticamente dos años después de que también perdiera la vida su esposa, han detallado a Efe fuentes próximas al pintor.