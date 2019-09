La estrategia de Sánchez surte efecto: consigue sus ansiadas elecciones, y otras claves del día

1. Sánchez da por hecha la repetición de elecciones: “Lo hemos intentado todo y no ha sido posible”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado esta noche que "el país se ve abocado a la repetición de elecciones" el próximo 10 de noviembre después de que el Rey Felipe VI ha concluido la ronda de consultas y ha constatado que no hay apoyo suficiente para ir a una nueva investidura.

Sánchez ha precisado que estas consultas han arrojado un resultado "claro" y es que no hay mayoría en el Congreso que garantice la formación de un Gobierno. “Lo he intentado por todos los medios y no ha sido posible”, lamentaba el líder de los socialistas. “Hemos propuesto hasta 5 vías de gobierno con nuestro socio preferente (Podemos) y a todas ha dicho que no”.

2. Un hombre asesina a su pareja en presencia de sus dos hijas en Ciudad Lineal (Madrid)

Una mujer de 30 años ha muerto este martes presuntamente apuñalada por su pareja en un domicilio de Madrid y en presencia de sus hijas, de 8 y 10 años, una de las cuales ha avisado a los servicios de emergencias de la agresión.

La policía ya ha detenido al supuesto autor de las cuchilladas, un hombre nacido en 1977 en Ecuador, según han indicado a Efe fuentes de Policía Nacional. Los hechos han ocurrido sobre las 18.40 en un domicilio del número 15 de la calle de Juan Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal.

Los sanitarios hallaron a la víctima, de origen paraguayo, en el suelo del portal del edificio. Presentaba dos heridas de arma blanca en pecho y abdomen y había entrado en parada cardiorrespiratoria, según ha indicado a Efe un portavoz de Emergencias 112.

3. El Tribunal Supremo revisa hoy las condenas a los ocho procesados por la agresión de Alsasua

El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llega hoy al Tribunal Supremo, que revisará la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

No entrará el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta, en el debate sobre si incurrieron o no en un delito de terrorismo del que la Fiscalía siempre les acusó hasta el punto de pedir entre 12 y 62 años de cárcel para ellos.

Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que aquello fuese terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Jesús Caso

4. Arabia Saudí anuncia que el suministro de crudo vuelve al nivel previo al ataque

El ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha asegurado hoy que los suministros de petróleo del reino han regresado a los niveles anteriores al ataque con drones del pasado sábado contra plantas petrolíferas de la compañía estatal Aramco.

En una rueda de prensa en Yeda, el titular ha afirmado que en los pasados dos días han podido recuperar más de la mitad de la producción que se vio afectada por los ataques, aproximadamente un 50% del total.

5. El Barça empata 0-0 de milagro en Dortmund, y el Valencia vence 0-1 al Chelsea

El Valencia tiró de rabia y resistencia para imponerse al Chelsea (0-1) y gracias a un tanto de Rodrigo, a las paradas de Jasper Cillessen y a un penalti fallado por Ross Barkley se llevó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones.

Los valencianistas, invadidos por el lío institucional que les rodea, se olvidaron de sus problemas y se hicieron con la primera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones, ante un rival directo por la clasificación. Un tanto de Rodrigo en una jugada ensayada ideada por Parejo y un penalti señalado por el VAR y fallado por Barkley cuando el partido agonizaba, auparon al equipo de Celades, que toma aire después de la derrota contra el Barcelona en liga.

El equipo valencianista, ausente -menos el entrenador- en la rueda de prensa previa al choque, tampoco compareció a los primeros compases del encuentro. Los valencianistas se vieron asfixiados por la presión del Chelsea y la superioridad en el medio de los de Lampard, que predijo el encuentro el fin de semana pasado, cuando ya probó con la defensa de tres y los carrileros largos. Marcos Alonso y César Azpilicueta ahogaban al medio del Valencia, propiciando pérdidas y transiciones ofensivas muy rápidas.