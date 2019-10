España ve inaceptables amenazas de Erdogan y una posible escalada en Siria

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha rechazado este sábado las "amenazas" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre su ofensiva militar en Siria y ha advertido de que España también consideraría "inaceptable" una escalada de violencia en la zona.

En declaraciones a TVE con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, Robles ha recordado que España participa en una misión de la OTAN en Aldana, en la frontera entre Turquía y Siria, donde trabaja para una población de dos millones de personas "lejos de la zona de conflicto".

Y ha subrayado que España tiene como siempre el objetivo de mantener la paz y en ese objetivo trabajará como miembro de la OTAN.

"No nos van a encontrar en una escalada bélica que no compartimos", ha dicho la ministra, para quien pronunciamientos como los que está haciendo Erdogan, amenazando con abrir a Europa el paso de tres millones de refugiados, "no son aceptables".

Por otro lado, Robles ha querido felicitar a todos los españoles en "este día de todos" y ha puesto en valor el trabajo de las Fuerzas Armadas en España y en el exterior.

Ha lamentado que en España haya siempre "cierta contención" en la defensa de lo propio, y ha apostado por tener la "autoestima muy alta" hacia esta "gran nación".

"No me cansaré de decir tenemos que sentirnos orgullosos", ha dicho la ministra subrayando la labor de las fuerzas armadas.