España buscará "decisiones oportunas" tras inspeccionar el barco con terneros

El Gobierno adoptará "decisiones oportunas" tras la inspección que se está realizando en el puerto de Cartagena (Murcia) al barco "Karim Allah" cargado con cerca de 900 terneros devueltos por Turquía y Libia al sospechar que las reses podían estar infectadas con la enfermedad de la lengua azul.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han informado de que la inspección del buque continuará a lo largo de este viernes.

El barco atracó este jueves tras varios días fondeado en aguas cercanas sin acceder al puerto de Cartagena, de donde salió hace dos meses para llevar los animales a Turquía y, posteriormente, a Libia.

La asociación de productores de vacuno (Asoprovac) y el Gobierno desecharon la posibilidad de que las reses saliesen enfermas de España hace dos meses.

Turquía había garantizado la recepción de los animales tras comprobar con las autoridades españolas que varios focos de lengua azul detectados en el norte de España en diciembre no afectaban a dichas reses, pero finalmente negó su desembarco cuando ya estaban en territorio turco, según ha indicado Asoprovac.

El buque puso entonces rumbo a Libia para vender allí los terneros pero, igualmente, ese país planteó dudas sobre su estado sanitario a pesar de que España ofreció hacerles análisis para comprobar que no estaban infectados, según las mismas fuentes.

Con todo ello, el armador "Talia Shipping Line" decidió regresar a España pero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) emitió una Resolución indicando que las reses tendrían que ser sacrificadas cuando entrasen en suelo español para cumplir la ley comunitaria vigente.

Dicha Resolución, consultada por Efeagro, argumenta el sacrificio porque su última parada fue Libia, un Estado que tiene prohibida la exportación de animales a la Unión Europea por la existencia de fiebre aftosa, entre otras epizootias "de gran repercusión para el ganado".

El armador había mantenido fondeado el barco en aguas de la bahía cartagenera porque no quería llegar a puerto ante el miedo a que sacrifiquen las reses y perder la cuantía económica que le reportaría su venta, según ha detallado a Efeagro su abogado, Miquel Masramon.

Finalmente, este jueves accedieron a entrar en el puerto pero con la condición de que únicamente sean inspeccionados los animales, no desembarcados, ya que la aspiración del armador es poder vender las reses en algún país del arco Mediterráneo, no de la Unión Europea, una vez se compruebe mediante análisis que no están infectados con lengua azul.

Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) continúa este viernes con la inspección de las reses dentro del barco y, en función de los resultados, adoptará decisiones.