Errejón y la CUP, ¿amigos íntimos? Los nexos de Más País con el independentismo radical, y otra claves del día

1. Errejón coloca de número uno por Barcelona a un excandidato municipal en coalición con la CUP

Juan Antonio Geraldes será el cabeza de lista del partido de Íñigo Errejón, Más País, por la provincia de Barcelona, según ha informado Més Barcelona en su cuenta de Twitter.

Según informa el partido en este mensaje en redes sociales, Geraldes es de Sant Boi de Lobregat y concurrió a las municipales dentro de la lista de Guanyem por este municipio, una coalición formada por Gent de Sant Boi, la CUP, Som Alternativa, Comuns Sant Boi y Moviment d'Esquerres.

Pablo Soto deja su acta de concejal por un supuesto caso de acoso sexual

El 75% de los cabeza de lista de Más País para las elecciones generales provienen de Podemos

2. Mossos, Policía y Guardia Civil extreman su coordinación ante la sentencia del 1-O

La cúpula de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña han acordado medidas para extremar la coordinación de sus operativos ante las movilizaciones que puedan organizarse con motivo de la sentencia del "procés", en una reunión celebrada este martes en Barcelona.

Según han informado fuentes conocedoras de la reunión, responsables de los tres cuerpos policiales han estado planificando mecanismos de coordinación para hacer frente a posibles incidentes en las manifestaciones y proteger edificios e infraestructuras sensibles, para lo que el Ministerio del Interior ha reforzado sus efectivos con más de dos mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

3. La alcaldesa de Móstoles pide su suspensión cautelar de militancia del PSOE para poder defenderse

La alcaldesa de la localidad madrileña de Móstoles, la socialista Noelia Posse, ha pedido la suspensión cautelar de militancia "para poder defenderse y no dañar más al partido" por los nombramientos de cargos de confianza puestos en duda en las últimas semanas.

Así lo han comunicado a los medios fuentes del PSOE-M, que han informado de que Posse ha hecho esta solicitud en una carta remitida a la Ejecutiva Regional del partido en la que además "pide disculpas por el posible daño ocasionado".

4. Lenín Moreno ordena el toque de queda en todo Ecuador ante los graves disturbios

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitió este martes desde Guayaquil un decreto en el que restringe la libertad de tránsito y movimiento en determinado horario y en áreas aledañas a sedes institucionales e instalaciones estratégicas.

El decreto 888 estipula la restricción de circular en horario de 20:00 a 5:00 horas, de lunes a domingo, "en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado".

5. Reguilón, en COPE: “Mi sueño es ganar la Champions: si es con el Madrid, bien; si no, me da igual"

Entrevista en El Partidazo de COPE al lateral del Sevilla y ex del Real Madrid, en su primera convocatoria con la selección española.

Vídeo

Hablamos con Sergio Reguilón en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, sobre su primera convocatoria con la selección española y su gran ilusión por la oportunidad que le ha dado Robert Moreno: “Estoy flipando con todo, estar aquí con esta gente es algo máximo. Hace un año solo había jugado un partido como profesional. Llevo aquí un día y estoy perdido, no sé nada, estoy en una nueva disfrutando. Me ayudan Carvajal, Ramos, Oyarzabal, con el que coincidí en la sub 21”.