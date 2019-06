Enésimo desafío independentista: abren tres nuevas embajadas para promocionar el soberanismo, y otras noticias

1. Cataluña vuelve a desafiar al Estado abriendo tres nuevas embajadas para 'visibilizar' la causa soberanista

La Generalitat de Cataluña abrirá tres nuevas "embajadas" o delegaciones. Estarán ubicadas en Túnez, Argentina y México. Tal como informó el consejero de Acción Exterior catalán, Alfred Bosch, se trata de "una nueva fase de expansión en los cinco continentes". Además, en esta rueda de prensa también han anunciado que ya se han restituido las otras doce delegaciones en Europa que tenían antes de la aplicación del 155 en Cataluña. "Para conseguir que Cataluña sea un actor conocido y reconocido en el mundo, con más presencia e incidencia económica, social y cultural, y que se reafirme como un referente de democracia, paz y solidaridad".

"Nuestra obligación es que Cataluña esté presente en los cinco continentes, y que todo el mundo se pueda interesar por Cataluña. Tenemos la obligación de estar presentes en el mundo", ha defendido el conseller, que prevé que las nuevas delegaciones se abran a lo largo de este año. Bosch ha dicho que han enviado al Ministerio de Exteriores la comunicación de la apertura de estas delegaciones, y, aunque no han recibido el informe preceptivo al respecto, han procedido a su aprobación teniendo en cuenta que éste "no es vinculante".

2. El PP convencido de que Sánchez llevará hasta el final su pulso con Podemos

Las dos conversaciones que Pablo Casado ha mantenido con Pedro Sánchez han dejado una impresión en el PP: que el candidato socialista está dispuesto a llegar hasta el final en su pulso con Pablo Iglesias. Se ha cerrado en banda a darle ministerios.

Así pues, piensan en la calle Génova, Sánchez se presentará a una investidura y, si pierde, no hará un segundo intento. Dejará correr los dos meses de plazo previstos por la ley, y el Rey tendrá que disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones en otoño. Y en unos nuevos comicios, el PSOE tendría todas las de ganar, porque, probablemente incrementaría su número de escaños en detrimento de Podemos.

En ese tiempo, el líder socialista podría esperar también una abstención sobre el tiempo de descuento de Ciudadanos. Con estos cálculos, Sánchez sabe que tiene todas las de ganar.

3. COPE visita Navares de las Cuevas, uno de los pocos pueblos gobernados por Vox

Vox ha acaparado la atención de los últimos meses en la actualidad política española. Meses marcados por el maratón electoral que comenzó en diciembre en Andalucía y que ha terminado el pasado mes de mayo con las elecciones locales, autonómicas y europeas. A través de los resultados de estos comicios, Vox ha conseguido presencia en diferentes instituciones públicas, tanto a nivel local como autonómico y nacional.

En realidad, solo cinco ayuntamientos en toda España son gobernadas por Vox. Una de ellas es Navares de las Cuevas, en la provincia de Segovia, donde Vicente Robisco López ha conseguido revalidar la alcaldía, por quinta vez consecutiva, esta vez bajos las siglas de Vox. Hasta la localidad segoviana se ha desplazado un equipo de COPE.ES para conocer más de cerca como es un ayuntamiento liderado por Vox: “En esta ocasión he decidido cambiarme a Vox por una serie de circunstancias. No me sentía identificado con el rumbo que había tomado el Partido Popular y era el momento de cambiar”.

4. Detenido con ametralladora, revólver y arco con las que amenazaba a su mujer

Agentes de la Policía Nacional de San Juan de Aznalfarache han detenido esta noche a un vecino de esta localidad sevillana tras denuncias por maltrato a su pareja, y han encontrado en el domicilio una ametralladora, un revólver y un arco con los supuestamente la intimidaba.

Fuentes policiales han informado de que los agentes han entrado en dos domicilios esta noche tras la denuncia de la mujer, y encontrado en uno de ellos la ametralladora, el revólver y el arco, que al parecer usaba para amedrentarla.

Se trata de un individuo con numerosos antecedentes policiales, y considerado de alto riesgo dentro de la calificación de la ley de violencia de género.

5. Principio de acuerdo entre el Barcelona y Neymar, según Sport

Manolo Oliveros informó el pasado 18 de junio en El Partidazo de COPE que desde el Barcelona le reconocían que iban a intentar el fichaje de Neymar y que la operación estaba en un "proceso embrionario".

Este martes el diario Sport publica en portada que ya hay principio de acuerdo entre Neymar y el Barcelona. Habría un acuerdo verbal para las próximas cinco temporadas y quedaría lo más complicado que sería la negociación con el PSG.

Según el rotativo, Neymar habría aceptado rebajarse el sueldo de los 36,8 millones por temporada que gana en Francia según desveló Football Leaks, a cobrar 24 millones por temporada y además el brasileño retiraría la demanda que tiene puesta el padre del jugador sobre el club blaugrana por no pagarle la comisión de 26 millones de euros por la renovación del carioca antes del irse al PSG.