Encontrado en el espacio un objeto no reconocido que envía ondas de radio parpadeantes

En el año 2012, varios investigadores detectaron por primera vez en la historia, una señal completamente distinta a todas las conocidas y, tras ese año, ha vuelto una gran cantidad de veces. Lo que se sabe por ahora es que es de un tamaño inferior al Sol y que gira a mucha velocidad, generando un parpadeo que apunta hacia la Tierra tres veces en cada hora. Durante un minuto cada 20 minutos es la fuente de ondas más brillante del cielo. La Dra. Natasha Hurley-Walker, directora de la investigación en elCentro Internacional para la Investigación de Radioastronomía (ICRAR), asegura que "eso fue inesperado en su totalidad. Fue un poco aterrador para un astrónomo, ya que nada de lo que conocemos en el cielo hace eso".

