El Ejército toma las calles mientras Torra se rebela contra las medidas del Gobierno, noticias hoy

1. La UME se despliega en siete ciudades para “identificar necesidades” durante elestado de alarma

La Unidad MIlitar de Emergencias (UME) ha empezado a desplegarse en varias ciudades españolas para realizar “reconocimientos previos en aquellas zonas urbanas donde tiene contingentes, en zonas se estas ciudades donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus”, según ha informado el Ministerio de Defensa. La intención es que la UME se encargue de “identificar necesidades” en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Vídeo

El despliegue se ha puesto en marcha después de una reunión en el Ministerio de Defensa presidida por su titular, Margarita Robles, y a la que han asistido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, el comandante del Mando de Operaciones Especiales (CMOPS), teniente general Fernando López del Pozo, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Luís Martínez Meijide, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, y otros altos cargos civiles y militares del departamento. En este encuentro se ha acordado activar un mando único, que asumirá el JEMAD, quien “a través del Mando de Operaciones integrará capacidades operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructuras pertenecientes a la UME, Igesan y de los Ejércitos y la Armada que pondrá a disposición de las autoridades competentes”.

2. Torra reta a Sánchez tras la videoconferencia: "La Constitución no es un fármaco"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a los catalanes a "autoconfinarse" y ha arremetido contra las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el coronavirus, por "insuficientes e ineficientes": "La Constitución no es un fármaco contra el virus", ha afirmado.

Vídeo

Tras participar por videoconferencia en la reunión de presidentes autonómicos presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat para exponer sus críticas a Sánchez y exigir medidas más drásticas frente a la pandemia, como el "aislamiento de Cataluña, Madrid y todos los focos de mas riesgo" de contagio, así como el "cierre de fronteras".

El vicepresidente catalán Pere Aragonès da positivo en la prueba

3. El Papa Francisco recorre una Roma desierta para rezar ante el crucifijo de la Gran Peste

El papa Francisco acudió este domingo a una iglesia del centro de Roma para rezar ante un crucifijo que evoca la "Gran Peste" de 1522 para pedir el fin de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Francisco abandonó el Vaticano de "forma privada" y acudió a la iglesia de San Marcello, recorriendo a pie una parte de la Vía del Corso, completamente desierta por las restricciones de movimiento impuestas en todo el país para contener la propagación del virus.

4. Iker Jiménez, en Tiempo de Juego, tras la polémica con el coronavirus: "Si digo lo que pienso, voy detenido"

Entrevistamos en Tiempo de Juego a Iker Jiménez, director y presentador del progama de televisión ‘Cuarto Milenio’, para que nos hablara de la polémica creada cuando en el programa emitido en su canal de Youtube ‘Mileno Live’ habló del peligro del coronavirus en enero y le acusaron de exagerar y de ser un conspiranoico: “No soy médico ni científico pero lo que sí he hecho es invitar a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford…y espero no irme detenido si digo lo que pienso. He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio. Los científicos que han venido al programa no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así”.

Audio

Iker elogió al pueblo español y su actitud, con acciones como la cita para aplaudir a todos nuestros sanitarios desde nuestros balcones: "Es momento para los ánimos para un pueblo español que es alucinante y cojonudo, que hace gestos increíbles".

5. Felipe VI cumple con su promesa de ejemplaridad y corta con su padre

Felipe VI renuncia a su herencia y traza una línea divisoria entre él y su padre Don Juan Carlos a quien priva de su asignación anual. Con este anuncio bomba claro y contundente el jefe del Estado demuestra de nuevo y quizás definitivamente esa ejemplaridad que prometió a su llegada al trono hace casi seis años.

EFE

Diferentes informaciones periodísticas habían situado a Felipe VI como beneficiario de fundaciones con opacos entramados financieros ahora investigados por blanqueo de capitales al servicio de su padre y pese al recién decretado Estado de Alarma por la situación del coronavirus la Casa del Rey ha optado por anunciar un cisma labrado durante años, que ya pasó factura en su momento al Rey Juan Carlos y que ahora vuelve como un boomerang y amenazaba directamente al actual jefe del Estado.