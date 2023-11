Ejecutivo de Congreso Judío espera que nuevo Gobierno España no "dañe" relación con Israel

Un ejecutivo del Congreso Mundial Judío (CMJ) expresó este miércoles en un homenaje a los sefardíes organizado por esta entidad de la diáspora judía y por el Consulado General de España en Nueva York su deseo de que la nueva coalición de gobierno español "no dañe la relación con Israel".

Maram Stern, vicepresidente ejecutivo del CMJ, abrió este evento de "celebración de la herencia sefardí" programado desde antes que estallara la guerra en Gaza; por ello, un acto que iba a estar centrado en la cultura terminó cargado de gestos políticos, desde comentarios de apoyo a Israel en el conflicto con Hamás -sin mención a las víctimas palestinas-, la emisión del himno de Israel o un minuto de silencio por los rehenes.

Stern, flanqueado por las banderas estadounidense e israelí -la española y europea estaban en el extremo opuesto de la tarima- aplaudió lo que llamó un "movimiento hacia" Israel y los judíos de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, algo que agradeció directamente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Después hizo un llamamiento "personal" a España: "Espero que esta nueva coalición no dañe la relación con Israel", sostuvo el ejecutivo, que añadió que le gustaría que la comunicación "siga de la misma manera que con el último gobierno".

En representación del Gobierno español se presentó el cónsul cultural, Pedro Calvo Sotelo, que aseguró que muchos judíos recientemente nacionalizados españoles por origen sefardí acudieron a votar al consulado en las últimas elecciones, y consideró que no hay "mejor ejemplo de mostrar que te importa tu país que ir a votar".

También intervino en un panel el director del Centro Sefarad-Israel, Jaime Moreno Bau, que se centró en explicar el papel de esta institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores creada en 2006 y señaló su labor en la lucha contra el antisemitismo y en la educación sobre el Holocausto y su conmemoración, y que como el anterior trataron de evitar los comentarios sobre la guerra actual en Gaza.

Moreno Bau tuvo que responder a una pregunta sobre el derecho de Israel de defenderse y las declaraciones de algunos ministros españoles, y precisó que el ministro Albares y el presidente, Pedro Sánchez, han sido "muy firmes" sobre la defensa de Israel.

En contraposición, quitó autoridad a "comentarios de algunos miembros del gobierno" que consideró "no responsables" de esas carteras y "no están en derecho de hablar de política internacional", en evidente alusión a los ministros de Podemos, a los que no nombró.

Moreno Bau destacó también que son unas 70.000 personas ya las que han obtenido nacionalidad por medio de la ley de 12/2015 para judíos sefardíes originarios de España, y que hay todavía solicitudes pendientes de resolverse.

El evento también contó con la actuación musical de la cantante de origen sefardí Sarah Aroeste, que interpretó temas que evocaban la añoranza de los judíos españoles dispersos por el mundo hacia su patria, incluyendo algunas con letras en ladino que aprendió de sus abuelos.

Tras el panel, en el que no hubo una sesión de preguntas y respuestas como estaba programado, los músicos tocaron el himno de España y después el de Israel, cuya letra coreó la mayoría del público presente, un centenar de personas, quienes aplaudieron después.