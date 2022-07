Efemérides del 10 de julio

Madrid, 9 jul (EFE). Efemérides para el domingo 10 de julio de 2022. Día Internacional de The Beatles y Día Mundial del Glut1, el síndrome de deficiencia del transportador de glucosa tipo 1:

1517.- Concluye la impresión del sexto y último volumen de la Biblia Políglota Complutense, encargada por el cardenal Cisneros.

1921.- China concede la independencia a Mongolia Exterior.

1925.- Inauguración de la Ciudad Internacional Universitaria de París.

1925.- Nace la agencia de noticias soviética TASS, heredera de la Agencia Telegráfica Rusa (ROSTA).

1927.- El general José Sanjurjo da por terminada la guerra de Marruecos tras someter a los Ajmás.

1930.- Fallecen 151 mineros en una explosión en la mina Wenceslaus-Grube, en Hausdorf (Alta Silesia).

1936.- Se interpreta por vez primera el himno de Andalucía, con música de José del Castillo y letra de Blas Infante.

1940.- Comienza la batalla aérea de Inglaterra, la más importante de este tipo de la II Guerra Mundial.

1940.- Se establece en Vichy el Gobierno francés colaboracionista con la Alemania nazi y el mariscal Philippe Pétain firma una nueva Constitución.

1941.- II Guerra Mundial: Finlandia ataca a la URSS con la invasión de Karelia.

1949.- "Ladrón de bicicletas", de Vittorio de Sica, premiada en el Festival de Knokke (Bélgica).

1949.- El terremoto de Khait de magnitud 7,5 causa 12.000 muertos en Tayikistán (URSS).

1953.- El Politburó del PCUS anuncia la detención del vicepresidente primero y ministro de Asuntos Interiores, Laurenti Beria, por complot contra el Estado.

1956.- La Cámara de los Lores británica rechaza la abolición de la pena de muerte.

1960.- La URSS gana la primera Eurocopa de fútbol al imponerse a Yugoslavia (2-1), en París.

1962.- Importante reestructuración del Gobierno español y se crea la Vicepresidencia para el general Agustín Muñoz Grandes.

1962.- Lanzan desde cabo Cañaveral el Telstar 1, el primer satélite de comunicaciones comercial.

1964.- La diseñadora británica Mary Quant presenta la minifalda en Londres.

1965.- Los Rolling Stones consiguen su primer número 1 de los Billboard con "I Can't Get No Satisfaction".

1971.- El rey Hasan II de Marruecos resulta ileso en un atentado en Sjirat.

1973.- Las islas Bahamas obtienen la independencia.

1978.- Derrocan al presidente de Mauritania, Uld Dadah, por un golpe de Estado del teniente coronel Mustafá Uld Salek.

1982.- Entra en vigor el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

1985.- Los servicios secretos franceses hunden en atentado el "Rainbow Warrior", barco de Greenpeace, en Auckland (Nueva Zelanda).

1991.- Borís Yeltsin toma posesión como presidente de la Federación Rusa, tras elección por voto directo y secreto.

1992.- La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) aprueba la operación de vigilancia del embargo de la ONU sobre Serbia y Montenegro.

1994.- Victoria del ex primer ministro ucraniano Leonid Kuchma gana las elecciones presidenciales.

1997.- ETA secuestra al concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco Garrido y cumple su amenaza de matarlo en 48 horas.

2000.- Mueren al menos 218 personas y otro centenar desaparece al derrumbarse el basurero en Payatas, en Manila (Filipinas).

2000.- El presidente israelí, Ezer Weizman, dimite involucrado en un caso de corrupción.

2001.- Jorge Videla, expresidente argentino, es procesado por la Operación Cóndor (persecución y exterminio de opositores en países sudamericanos).

2005.- ETA expulsa a Francisco Mugica Garmendia, "Pakito", y otros cinco activistas por defender el abandono de las armas.

2006.- José Ramos Horta, Nobel de la Paz de 1992, jura como primer ministro de Timor Oriental.

2008.- Apple abre su App Store, con 500 aplicaciones para su Iphone e Ipod, de ellas un centenar gratuitas. Al día siguiente pone a la venta su Iphone 3G.

2009.- Concluye la Cumbre del G8, en L'Aquila (Italia), con el compromiso de donar 20.000 millones de dólares contra el hambre.

2011.- Se edita el último número del sensacionalista británico "News of the World", que cierra tras 168 años por escándalos de escuchas ilegales.

2011.- Mueren 122 personas en el naufragio del barco turístico "Bulgaria" en el río Volga, en la república de Udmurtia.

2012.- El Eurogrupo concede a España un primer desembolso de 30.000 millones de euros para sanear la banca.

2013.- Dimite el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, tras perder la confianza por un escándalo de su espionaje.

2018.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena finaliza la instrucción del "procés" catalán y declara en rebeldía a los huidos.

2018.- Culmina el rescate de 12 jóvenes jugadores de fútbol y de su entrenador en una cueva en Tailandia.

2021.- Pedro Sánchez remodela el Gobierno español, del que salen Carmen Calvo o José Luis Ábalos.

NACIMIENTOS

---------------------

1509.- Juan Calvino, teólogo francés de la Reforma Protestante.

1830.- Camille Pissarro, pintor francés.

1856.- Nikola Tesla, inventor estadounidense.

1871.- Marcel Proust, escritor francés.

1902.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1913.- Salvador Espriú, poeta español.

1922.- Jake Lamotta, "Toro Salvaje", exboxeador estadounidense.

1931.- Alice Ann Munro, escritora canadiense y Nobel 2013.

1943.- Arthur Ashe, tenista estadounidense.

1943.- Albert Boadella, director de teatro.

1947.- José María Castellano, ejecutivo español.

1957.- María José Cantudo, actriz española.

1953.- Pedro Larumbe, cocinero español.

1967.- Ronnie Antoine Nader, primer cosmonauta ecuatoriano.

1972.- Sofía Vergara, actriz colombiana.

1975.- Ruth "Gabriel", actriz española.

1980.- Jessica Simpson, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

----------------------

1851.- Louis Jacques Mandé Daguerre, uno de los "padres" de la fotografía.

1978.- Alfonso Paso, dramaturgo español.

1983.- Estrellita Castro, actriz y cantante española.

2013.- Concha García Campoy, periodista española.

2015.- Omar Sharif, actor egipcio.

2018.- José María Setién, obispo español.

2020.- Jackie Charlton, futbolista y entrenador inglés.