EFE Nacional (20 sep)

LA COMISIÓN DE JUSTICIA ANALIZA LA ENMIENDA QUE REFORMA LA LEY DE ESTABILIDAD

La Mesa de la Comisión de Justicia se reúne hoy para analizar la enmienda que pide reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit y que, según el PSOE, tiene una motivación presupuestaria.

Los portavoces de la Mesa de la Comisión de Justicia se reunirán una vez finalizado el Pleno del Congreso para estudiar todas las enmiendas al articulado presentadas al proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género.

TORRA Y TORRENT PARTICIPAN EN LA CONMEMORACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL 20S

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, participan hoy en el acto de conmemoración del primer aniversario de la manifestación del 20 de septiembre del año pasado frente al Departamento de Economía de la Generalitat.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han organizado para este jueves el acto "Hi vam ser i hi tornarem a ser" (Estuvimos allí y volveremos a estar) en el cruce de Gran Via y Rambla Catalunya, en Barcelona.

GONZÁLEZ Y AZNAR HABLARÁN SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar hablan hoy en un encuentro sobre la Constitución, de cuya promulgación se cumplen 40 años.

Ambas intervenciones se producen en medio del debate abierto por el Gobierno para abordar la reforma de la Constitución y acabar con los aforamientos de los políticos.

URKULLU EXPONE SUS DEMANDAS DE AUTOGOBIERNO EN EL PLENO DEL PARLAMENTO VASCO

El Parlamento Vasco celebra hoy el Pleno de Política General, en el ecuador de la legislatura.

En la sesión plenaria intervendrá el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, para exponer su visión y demandas sobre el autogobierno, la economía y la convivencia.

CARMEN CALVO INAUGURA UN ENCUENTRO SOBRE PERIODISMO E IGUALDAD

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, inaugura hoy el I Encuentro Feminismo, medios e igualdad: por un periodismo con perspectiva de género.

El encuentro está organizado por la Plataforma en defensa de la libertad de expresión (PDLI) y el Ayuntamiento de Madrid.

EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID APRUEBA HOY EL PLAN CHAMARTÍN

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy el plan Madrid Nuevo Norte para la reforma urbanística del entorno de la estación de Chamartín.

El proyecto prevé la construcción de 10.500 viviendas y una gran zona de oficinas con la torre más alta de España.

U2 REGRESA A MADRID PARA REACTIVAR SU IDILIO INTERMITENTE CON LA CIUDAD

U2 retorna hoy en medio de una enorme expectación a la ciudad en la que hizo historia con su primera actuación en España, en 1987, pero en la que posteriormente apenas se ha prodigado con sus actuaciones: cuatro en 31 años de idilio intenso pero intermitente.

La quinta y la sexta llegarán esta semana con motivo del 'Experience + Innocence Tour', que llevará por primera vez a Bono y compañía al WiZink Center de Madrid en dos noches consecutivas, tras agotar las más de 32.000 entradas disponibles en unas pocas horas, lo que motivó incluso una investigación del Gobierno contra la reventa.

EL DIRECTOR DE LA SAGRADA FAMILIA EXPLICA LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

El director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, explica la evolución de las obras de la basílica de Gaudí, donde se han comenzado a levantar las seis torres centrales.

Entre estas torres e encuentra la denominada de Jesucristo, que tendrá 172,5 metros de altura. La previsión es que el templo quede acabado en menos de diez años.

DUDAMEL DIRIGE ESTA NOCHE A LA MAHLER CHAMBER ORCHESTRA EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MADRID

El director venezolano Gustavo Dudamel se pone esta noche al frente, por primera vez en España, de la Mahler Chamber Orchestra en un concierto de la Fundación Scherzo en el Auditorio Nacional.

Dirigirá la Sinfonía número 3 de Franz Schubert y la Sinfonía número 4 de Mahler

WIKIPEDIA LANZA HOY LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE SU "PERIÓDICO"

Wikipedia lanza hoy la versión en español de su "periódico" colaborativo en línea "WikiTribune".

Se trata de una plataforma para combatir contenidos falsos con la publicación de noticias elaboradas de forma conjunta entre periodistas e internautas.

SE PRESENTA LA EXPOSICIÓN "DOCE FOTÓGRAFOS EN EL MUSEO DEL PRADO"

Fotógrafos españoles contemporáneos, entre ellos, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix , Pierre Gonnord o Isabel Muñoz, son los autores de la exposición "Doce fotógrafos en el Museo del Prado".

Estos artistas han plasmado su mirada sobre algunas de las obras que atesora la pinacoteca madrileña y fruto de su trabajo es la exposición que se presenta hoy.

LA AEMET PREVÉ PARA HOY TIEMPO ESTABLE EN TODO EL PAÍS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy tiempo estable en todo el país con cielo, en general, despejado y con desarrollo de nubes de evolución en zonas de montaña del interior peninsular.

Probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos durante la tarde en el Sistema Central y zonas montañosas de la mitad sur. En los archipiélagos no se esperan precipitaciones.