EFE NACIONAL (May-3)

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PREPARAN LA RONDA DE CONTACTOS CON PEDRO SÁNCHEZ

Los partidos políticos preparan la ronda de contactos con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que comenzará el lunes.

La cita con Sánchez coincide con la reunión de la cúpula de Podemos para analizar la situación política tras el 28A y las elecciones del 26 de mayo.

JUANMA MORENO ABORDA LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD ANDALUZA

La situación política de la comunidad andaluza y los cien días del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos son algunos de los asuntos que abordará el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control en el Parlamento regional, sobre el que pende la amenaza de Vox de no apoyar los Presupuestos.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, exigió el jueves al presidente del PP, Pablo Casado, que rectifique las palabras en las que calificó a Vox como "extrema derecha" para sentarse a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta.

EL RIESGO DE CONTAGIO DEL VIH ES CERO SI SE SIGUE TRATAMIENTO, SEGÚN ESTUDIO

El riesgo de transmisión del VIH en parejas gais en las que sólo uno está infectado es cero si se sigue adecuadamente el tratamiento antirretroviral, según un estudio en el que han participado el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, BCN Checkpoint y la Fundación Lucha contra el Sida.

La investigación, que publica este viernes la revista 'The Lancet', ha seguido a 782 parejas gais durante dos años y ha confirmado que una carga viral indetectable hace imposible transmitir el VIH, además de reafirmar los beneficios de hacerse la prueba periódicamente y empezar el tratamiento lo antes posible.

EL GUIONISTA Y DIRECTOR FRED DEKKER RECIBE EL PREMIO HONORÍFICO 'ESTRELLA DEL FANTÁSTICO'

El guionista y director estadounidense Fred Dekker recibe el premio honorífico 'Estrella del FANTástico' en la gala inaugural de la 25 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT 2019 que se celebrará hasta el 10 de mayo.

Dieciocho largometrajes competirán en el Sección Oficial, entre los cuales hay un estreno mundial ("The Chain", de David Martín Porras), otro europeo ("You might be the killer", de Brett Simmons) y siete estatales.

METALLICA OFRECE UN CONCIERTO EN MADRID PARA EL QUE SE HAN AGOTADO LAS 68.000 ENTRADAS

Metallica ofrece esta noche en Madrid un concierto para el que se agotaron las 68.000 entradas puestas a la venta el pasado mes de octubre.

Será el mayor "show" de la banda en España, al que seguirá otro el día 5 en Barcelona, en el Estadi Olimpic.

BAJAN LAS TEMPERATURAS DIURNAS EN GENERAL, AUNQUE NO EN EL EXTREMO NOROESTE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas diurnas en descenso en general, más acusado en el nordeste de la Península, aunque en el extremo noroeste se espera un aumento de los termómetros.

No se descartan chubascos o tormentas fuertes o persistentes en el norte de Andalucía, sur del Sistema Ibérico y este de Pirineos. En el entorno del Cantábrico y norte de Navarra se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, con lluvias débiles y algún chubasco ocasional por la tarde en el interior.