EFE NACIONAL (Jun-15)

HOY SE CONSTITUYEN MÁS DE 8.100 AYUNTAMIENTOS Y SE ELIGE A SUS ALCALDES

Este sábado, se constituyen los más de 8.100 ayuntamientos resultantes de las elecciones del 26 de mayo y en la misma sesión, y en una única votación, se elige a los alcaldes entre los concejales que figuran como cabeza de lista de sus correspondientes candidaturas.

Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta, ya sea mediante pactos con otras fuerzas o en solitario, será proclamado alcalde. De no ser así, se convertirá en regidor el concejal que lidere la lista más votada en las elecciones.

ADA COLAU, FAVORITA PARA OCUPAR DE NUEVO LA ALCALDÍA DE BARCELONA

El nuevo plenario del Ayuntamiento de Barcelona salido de las elecciones del 26 de mayo celebra su sesión constitutiva, en la que se elige a la persona que ocupará la alcaldía en los próximos cuatro años, con Ada Colau como favorita por la predisposición de PSC y Manuel Valls a apoyarla.

Las bases de Barcelona en Comú han avalado con el 71,43 % de los votos el pacto con los socialistas, lo que allana el camino para que Colau obtenga los 21 votos necesarios con el apoyo del PSC y de al menos tres de los concejales del grupo de Barcelona pel Canvi-Cs, que lidera Manuel Valls. Ernest Maragall (ERC) planteaba ahora turnarse con Colau en la alcaldía.

MARTÍNEZ-ALMEIDA PENDIENTE DE VOX PARA SER ALCALDE DE MADRID TRAS EL PACTO ALCANZADO CON CS

Pocas horas antes de que a las 11.00 horas de este sábado se constituya el Ayuntamiento de Madrid, el pacto acordado anoche entre PP y Ciudadanos que puede hacer alcalde al candidato popular, José Luis Martínez-Almeida, está pendiente del apoyo de Vox.

Según el acuerdo suscrito entre PP y Cs, Begoña Villacís será vicealcaldesa, y concede cinco áreas de Gobierno para los populares, entre ellas movilidad, y cuatro para la formación naranja, incluida la de urbanismo, aunque se divide en dos áreas.

LOS CONCEJALES DEL PP DE BARCELONA NO IRÁN A SALUDAR AL PRESIDENT TORRA

Los dos concejales del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona no cruzarán este sábado la plaza Sant Jaume junto al resto de la corporación municipal barcelonesa para saludar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras tomar posesión del cargo, como marca la tradición.

"No cruzaremos la Plaza Sant Jaume para saludar a un presidente irresponsable como Torra", ha anunciado el presidente del grupo popular, Josep Bou.

SUMA FLAMENCA ABRE LAS AULAS DE AMOR DE DIOS CON CLASES GRATIS

Las aulas de la academia de flamenco Amor de Dios, fundada en 1953 como estudio de ensayo para la compañía de Antonio el Bailarín, se abrirán este sábado gratuitamente para el festival Suma Flamenca, que ha organizado nueve clases de otros tantos artistas a las que puede apuntarse quien lo desee.

Manuel Reyes, Lola Mayo, Cristóbal Reyes, Enrique Pantoja, Alejandro Granados, La Tati, El Guito, Antonio Reyes y Miguel Cañas darán clases desde las 11:00 hasta las 19:00 horas, sucesivamente, en las aulas situadas en el piso superior del Mercado de San Antón.

IGGY POP, ACTUACIÓN ESTRELLA EN EL FESTIVAL "O SON DO CAMIÑO"

El cantante Iggy Pop, leyenda ilustrada del rock, es la actuación estrella del festival "O Son do Camiño" que acoge la capital gallega.

The Hives, Vetusta Morla y David Guetta también actuarán esta noche en el festival.

BEN HARPER Y SU BANDA PROTAGONIZAN EL CONCIERTO ESTELAR DEL FESTIVAL BBL MUSIC LEGENDS

Sondika (Bizkaia)- El músico californiano Ben Harper y su banda "The Innocent Criminals" protagonizan el concierto estelar de la última jornada del festival BBK Music Legends.

Weeder & The Good, The Bad & The Queen son las otras bandas del programa que pone fin al festival.

HOY, CIELOS NUBOSOS EN EL EXTREMO NORTE Y ASCENSO TÉRMICO EN MITAD OESTE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado intervalos nubosos en todo el extremo norte peninsular, y ascenso de temperaturas en zonas de la mitad oeste de la Península.

Posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular, que serán más probables en el área Pirenaica, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta, y que tenderán a remitir en todas las zonas a lo largo del día.