EFE NACIONAL (Jul-7)

PAMPLONA CELEBRA EL DÍA GRANDE DE LOS SANFERMINES CON EL PRIMER ENCIERRO

Pamplona celebra el día grande de los Sanfermines con el primer encierro de las fiestas y la procesión en honor a San Fermín como actos principales.

Con una duración de entre dos y tres minutos, los encierros llenan de emoción y peligro el recorrido de los animales hasta la plaza de toros de la ciudad, una de las más grandes del mundo con un aforo de casi 20.000 espectadores.

SUSPENDEN LA HUELGA DE ESTE DOMINGO EN EL AEROPUERTO DE BILBAO AL COMENZAR DIÁLOGO

Los sindicatos han suspendido la nueva jornada de huelga convocada para este domingo en el aeropuerto de Bilbao, tras el diálogo este sábado con la dirección del aeródromo y a la espera de continuar la próxima semana con las negociaciones.

La intervención se ha producido en el muelle Cañonero Dato cuando los agentes portuarios advirtieron la actitud sospechosa de personas que merodeaban una de las bateas de camiones en la zona, han informado a Efe fuentes portuarias.

EL DÚO CREATIVO AILANTO ABRE LA TERCERA JORNADA DE LA PASARELA MADRILEÑA

El dúo creativo Ailanto abre esta mañana la tercera jornada de desfiles en MBFWMadrid, al que seguirán las propuestas de Andres Sarda y Angel Schlesser.

En la jornada de tarde, la pasarela continuará con Brain&Beast, Dolores Cortés y Juan Vidal.

LA ESCRITORA BERNA GONZÁLEZ HARBOUR HABLA DE SU LIBRO "EL SUEÑO DE LA RAZÓN"

La periodista y escritora Berna González Harbour mantiene un encuentro con la prensa en la Semana Negra de Gijón para hablar de "El sueño de la razón", la cuarta novela protagonizada por la comisaria María Ruiz.

Más de un centenar de autores de diversos géneros literarios y de distintos países de Europa y Latinoamérica participan en la XXXII edición de la Semana Negra.

LA BANDA DE ROCK BON JOVI OFRECE UN CONCIERTO EN MADRID

Seis años después de su último espectáculo en España, la banda de rock Bon Jovi vuelve a Madrid con un concierto dentro de su gira "This house is not for sale".

El concierto tendrá lugar en el Wanda Metropolitano y será el tercero en este recinto tras las actuaciones de Bruno Mars y Iron Maiden.

TEMPERATURAS SIGNIFICATIVAMENTE ALTAS EN ARAGÓN, CATALUÑA Y BALEARES

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo temperaturas significativamente altas en el área mediterránea, Aragón, Cataluña y Baleares, con posibles rachas muy fuertes de viento asociadas a tormentas en el sureste peninsular.

Se esperan además intervalos de nubes medias y altas y de evolución diurna en el noroeste peninsular y tercio oriental, con chubascos y tormentas ocasionales, que podrán producir rachas de viento muy fuertes en zonas de montaña del sureste; es posible que se extiendan al litoral mediterráneo durante la tarde.