EFE NACIONAL (4-Jul)

GOBIERNO MOSTRARÁ HOY EN EL VATICANO SU DISCREPANCIA ABSOLUTA CON FRATINI

El Gobierno trasladará este jueves al Vaticano, a través de su embajadora ante la Santa Sede, Carmen Peña, su "discrepancia absoluta" con las declaraciones del nuncio en España, Renzo Fratini, sobre la exhumación de Franco.

"Creemos que ha sido rota la neutralidad con la que las legaciones diplomáticas tienen que actuar. (...) Lo que se ha puesto en cuestión es una ley de los españoles, una ley de su Parlamento que es lo que el Gobierno está ejecutando y nos parece completamente inasumible", ha indicado en declaraciones a los periodistas la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

FINALIZA EL PLAZO DE NEGOCIACIÓN QUE SE DIERON PP Y VOX EN LA CAPITAL

El plazo de 20 días que PP y Vox se dieron para cerrar un pacto en el Ayuntamiento de Madrid finaliza este jueves, sin que por el momento estos partidos hayan logrado consensuar en qué se traduce el acuerdo suscrito en la madrugada del 15 de junio que permitió a José Luis Martínez-Almeida ser alcalde.

Fuentes del PP han señalado a Efe que no hay novedad respecto a esta negociación y que no ha vuelto a haber contactos con el grupo de Javier Ortega Smith, que la pasada semana anunció que rompía el diálogo con los populares y que se iba a la oposición porque no habían cumplido un acuerdo que implica concejalías de Gobierno.

EL CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA DE MURCIA SE SOMETE A LA SEGUNDA VOTACIÓN PARA SU INVESTIDURA

El candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, se enfrenta a la segunda votación para su investidura, en la que necesita para la mayoría simple al menos la abstención de Vox.

Los cuatro diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia votaron en contra en el primer intento de investidura de López Miras.

EL JUEZ TOMA DECLARACIÓN AL EX CEO DEL BBVA EN EL CASO VILLAREJO

El juez Manuel García Castellón toma hoy declaración al ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano en la pieza en la que se investiga el espionaje que el banco supuestamente encargó el excomisario José Villarejo.

El magistrado de la Audiencia Nacional interrogará entre hoy y mañana a un total de nueve investigados por esta causa, la mayor parte altos cargos actuales o pasados del banco. Todos ellos están siendo investigados por delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

A JUICIO LA ETARRA BERNARDÓ POR HABER AYUDADO A HUIR A OTRO MIEMBRO DE ETA

La etarra de origen catalán Marina Bernardó, que acaba de cumplir su condena en Francia, se sienta de nuevo en el banquillo por haber escondido a otro miembro de ETA en Barcelona, haberle ayudado a huir al país galo y alojado de nuevo a su vuelta a la ciudad condal en el año 2001.

Bernardó, para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel, fue arrestada en noviembre de 2006 en Quézac (sur de Francia) junto a otros dos miembros de ETA y la justicia francesa la condenó como parte del aparato logístico de la banda.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA PRESENTA LOS MICROCHIPS PARA PRÓXIMA MISIÓN DE LA NASA A MARTE

El grupo de investigación en micro y nanotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña presenta este jueves los microchips que ha diseñado para la próxima misión de la NASA a Marte en 2020.

Los microchips han sido diseñados para medir el viento, la humedad, la presión o las propiedades del polvo en suspensión del planeta rojo.

LA BAILAORA OLGA PERICET SE ACERCA A CARMEN AMAYA CON 'UN CUERPO INFINITO'

La bailaora y coreógrafa Olga Pericet llevará este jueves al Festival Internacional de Música y Danza de Granada el espectáculo de danza y flamenco 'Un cuerpo infinito', concebido como un viaje de búsqueda y acercamiento a la legendaria figura de Carmen Amaya.

La artista cordobesa, Premio Nacional de Danza 2018, participa de este modo en la 68 edición del Festival de Granada con un espectáculo centrado en el trabajo artístico de una de las mayores bailaoras de la historia del flamenco, según la organización.

COMIENZA EL FESTIVAL RÍO BABEL CON BAD BUNNY, PEDRO CAPÓ Y PJ "SIN SUELA"

La tercera edición del festival Río Babel, que se celebrará entre el 4 y el 6 de julio en el recinto de la Feria de Madrid, vuelve con un cartel que apuesta por los géneros urbanos, el indie o la música de cantautor, con especial atención al panorama latinoamericano y su influencia en España.

El Río Babel abrirá este jueves por la noche con una jornada íntegramente puertorriqueña: al pop de Pedro Capó le seguirá el rap de PJ "Sin Suela", y a este uno de los grandes nombres del panorama urbano actual, Bad Bunny, el intérprete que acaba de arrebatar a Rosalía el título de artista con más reproducciones en Spotify.

CHUBASCOS Y TORMENTAS EN EL NOROESTE Y CALOR EN EL EBRO, MALLORCA Y CATALUÑA

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) prevé para este jueves probabilidad de chubascos o tormentas fuertes y con granizo en el noroeste de la Península y temperaturas altas en el interior de Mallorca, de Cataluña y en el valle del Ebro y zonas próximas.

Desarrollo de nubes de evolución diurna en el interior peninsular con chubascos y tormentas en el cuadrante noroeste peninsular, sin descartar tampoco en puntos aislados del oeste del sistema Central, Ibérico y Pirineos.