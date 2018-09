EFE NACIONAL (21-Sep)

EL CONSEJO DE MINISTROS ESTUDIA HOY LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PARA ELIMINAR AFORAMIENTOS

El Consejo de Ministros estudia este viernes la propuesta de reforma rápida de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende que esta medida salga adelante en el plazo de sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso.

PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA IMAGEN Y REPUTACIÓN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

El Real Instituto Elcano presenta este viernes dos informes que miden la imagen y reputación de España en el exterior en relación con la realidad del país, así como su evolución.

DARÍN INAUGURA HOY UN FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN PLAGADO DE ESTRELLAS

Leyendas del cine como Danny de Vitto, Judi Dench o Juliette Binoche y estrellas con legiones de "fans" como Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper se darán cita en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que arranca hoy con Ricardo Darín abriendo la sección oficial.

El relevo generacional estará representado en nombres como la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, la actriz e imagen de Chanel Lily-Rose Depp; Timothée Chalamet, lanzado a la fama por "Call me by your name" (2017); o Mia Goth, nueva musa del terror.

EL MUSEO DEL PRADO, EL TEMPLO DE LA PINTURA, SE ABRE A LA FOTOGRAFÍA

El Museo del Prado, el templo de la pintura, se abre a la fotografía en la primera exposición de la celebración de su bicentenario con la muestra "Doce fotógrafos en el Museo del Prado", de artistas contemporáneos que dialogan con el arte del pasado, con diversas colecciones de la institución.

"Sin el Prado sería difícil de entender la evolución del arte occidental hasta nuestros días, porque siempre ha sido fuente de inspiración para los pintores de todos los tiempos", ha explicado el director de la pinacoteca, Miguel Famolir, durante la presentación de la muestra, que se inaugura hoy.

CIEN AÑOS DE VANGUARDIA DE LA COLECCIÓN THANNHAUSER, EN EL GUGGENHEIM BILBAO

El Museo Guggenheim Bilbao muestra casi 100 años de vanguardia artística europea reunidos en la colección Thannhauser de la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York, con obras de las grandes figuras del impresionismo post-impresionismo de finales del siglo XIX y primer arte moderno el XX.

La muestra, titulada "De Van Gogh a Picasso. El legado Thannhauser", exhibe desde este viernes y hasta la primavera de 2019 cerca de medio centenar de obras de la colección particular del coleccionista alemán Justín K. Thannhauser y su esposa Hilde que donó en 1965 a Solomon Guggenheim y que constituye los "cimientos" de los fondos artísticos que atesora la fundación neoyorquina.

"EL CORAZÓN DEL TEATRO REAL" MOSTRARÁ LOS SECRETOS DEL COLISEO MADRILEÑO

El Teatro Real acogerá hoy el preestreno del documental de José Luis López-Linares "El corazón del Teatro Real", un homenaje con motivo de su bicentenario que descubre a través de imágenes inéditas la labor que hay detrás de cada producción artística y que el domingo llegará a los cines.

Se trata de un "apasionante viaje" que descubre la "minuciosa y exhaustiva labor profesional y artesanal que hay detrás de cada producción artística", informa en una nota el Teatro Real sobre la cinta producida por Telecinco Cinema.

LA BIENAL DEL FLAMENCO DE SEVILLA ACOGE "UNA ODA AL TIEMPO"

La XX Bienal de Flamenco de Sevilla acoge este viernes "Una oda al tiempo", la última propuesta escenográfica de María Pagés y una coreografía flamenca que habla sobre lo efímero, la permanencia y la eternidad.

Incorpora, además, reflexiones de autores como Platón, Borges u Octavio Paz.

TIEMPO ESTABLE EN LA MAYOR PARTE DE ESPAÑA SALVO EN EL EXTREMO NORTE

Este viernes el tiempo será estable en toda España, salvo en el extremo norte peninsular, donde existe la probabilidad de lluvias débiles o lloviznas que irán remitiendo lo largo del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En los Pirineos, sur del sistema Ibérico y sierras orientales andaluzas son probables chubascos aislados por la tarde. Podrán producirse brumas, sin descartar bancos de niebla matinales, en el área del Estrecho, el sureste peninsular y zonas de Galicia y el área cantábrica oriental.