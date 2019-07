EFE NACIONAL (20-Jul)

CASADO Y LÍDERES DEL PP ANALIZAN EN VITORIA LA INESTABILIDAD POLÍTICA

El presidente del PP, Pablo Casado, y algunos de los máximos dirigentes del partido analizarán este sábado en Vitoria la actual "inestabilidad política" en España durante la "Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco".

Este foro servirá para reunir a la cúpula popular a menos de 48 horas del pleno de investidura en el Congreso y tras conocerse que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha renunciado a formar parte del Gobierno de coalición que presida Pedro Sánchez siempre que su partido pueda elegir de entre sus miembros a quienes se sumen al Gabinete.

ADRIÁN BARBÓN TOMA POSESIÓN HOY COMO PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El presidente electo de Asturias, el socialista Adrián Barbón, tomará posesión de su cargo este sábado, justo 55 días después de la celebración de las elecciones autonómicas, en un acto que contará con la presencia de los ministros de Agricultura, Luis Planas, y Sanidad, María Luisa Carcedo.

Este licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo nacido en Laviana en 1970 en el seno de una familia minera sustituirá en el cargo a Javier Fernández, que ha llevado la riendas del Principado durante los últimos siete años.

KINGS OF LEON REGRESAN ESTE SÁBADO AL FIB

Una de las bandas de rock más rentables del mundo, los estadounidenses Kings of Leon, regresan este sábado al FIB para ofrecer su único concierto de este año en España.

Una jornada donde también se esperan las actuaciones de los españoles Carolina Durante y la británica Jess Glyne.

EL PUERTORRIQUEÑO BAD BUNNY, BROCHE DE LA ÚLTIMA JORNADA DEL SÓNAR

El puertorriqueño Bad Bunny es la estrella la última jornada del Sónar Barcelona 2019, que este sábado cierra sus puertas con las actuaciones de Spekta, Paul Kalkbrenner, Bad Gyal y Nicola Cruz.

También tendrá lugar la valoración de los directores, que este año han tenido que superar varios obstáculos, como el cambio de fechas o la huelga de montadores del recinto.

LA CANADIENSE DIANA KRALL REPASA SUS GRANDES TEMAS EN CAP ROIG

La diva del jazz, la canadiense Diana Krall, pisa este sábado el escenario de Cap Roig para repasar sus grandes temas y los de su trabajo más reciente, "Love is Here to Stay".

Se trata, éste último, de una colaboración con su amigo Tonny Bennet que grabó con Bill Charlap Trio.

MAKAYA MCCRAVE Y KAMASI WASHINGTON DESPIDEN EL FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA

La 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria se despide este sábado con una velada que unirá a dos grandes maestros: el batería y compositor Makaya McCraven y la gran promesa Kamasi Washington.

Wahington ha dado otra perspectiva al jazz agregando otros sonidos.

TEMPERATURAS ALTAS EN MITAD SUR PENINSULAR Y EN DESCENSO EN NOROESTE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado temperaturas significativamente altas en la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Mallorca, y en descenso en el noroeste peninsular y oeste de Andalucía.

Cielo nuboso o con intervalos nubosos en la mitad norte de Galicia y Cantábrico, con posibilidad de algunas lluvias débiles, y poco nuboso o despejado en el resto de la Península y Baleares, con algunos intervalos nubosos al principio del día en el área del Estrecho y Melilla. También se espera algo de nubosidad de evolución por la tarde en el interior peninsular, sin descartar algún chubasco o tormenta en general débil y aislado en Pirineos.