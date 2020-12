EFE NACIONAL (2-Dic)

SANIDAD Y COMUNIDADES INTENTAN HOY CONSENSUAR UN PLAN DE NAVIDADES ANTICOVID

El Ministerio de Sanidad y las comunidades tratarán este miércoles de acordar un paquete de medidas comunes de cara a las navidades divididos por la dureza de las restricciones que se han de tomar, ya que mientras unas apuestan por aligerarlas, otras prefieren endurecerlas para evitar una tercera ola.

Sanidad dio a conocer la semana pasada un borrador inicial de sus recomendaciones que pasan por limitar las reuniones a un máximo de seis personas y retrasar hasta la 01:00 la limitación a la movilidad nocturna en Nochevieja y Navidad, no celebrar cabalgatas o ampliar las visitas a las residencias y realizar al interno pruebas diagnósticas a su regreso extremando la prevención y vigilancia.

PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE PARO Y AFILIACIÓN DE NOVIEMBRE

Los Ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social publican este miércoles los datos de paro registrado y afiliación correspondientes al mes de noviembre.

En octubre se crearon 114.000 empleos pero el desempleo también subió en 49.558 personas.

MINISTRA DE ECONOMÍA INTERVIENE EN EL DEBATE DE LOS PGE

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, entre otros miembros del Ejecutivo, intervienen en el debate del proyecto de Presupuestos de 2021.

Sus intervenciones se producen en la víspera de que el Congreso apruebe las cuentas públicas con los apoyos del bloque de la investidura y continúen su tramitación en el Senado.

VISTA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES POR LAS QUE SE ORDENÓ INVENTARIAR BIENES DEL PAZO DE MEIRÁS

El Juzgado de A Coruña encargado del caso celebra este miércoles la vista sobre las medidas cautelares por las que se ordenó inventariar los bienes del Pazo de Meirás antes de que la familia Franco pudiera retirarlos del interior.

Así mismo, el juzgado verá la petición de la familia Franco de no entregar el pazo el 10 de diciembre y contar con un margen de dos meses más.

CASADO PARTICIPA EN ACTO POR LOS DOS AÑOS DE LEGISLATURA DEL GOBIERNO ANDALUZ DE PP Y CS

El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, cumple este miércoles dos años legislatura y los populares conmemoran ese cambio de Gobierno, que puso fin a 37 años de gestión socialista.

Con motivo de este segundo aniversario se realiza un acto en el que participará el líder del partido popular, Pablo Casado junto al presidente regional, Juanma Moreno.

A JUICIO POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA LA PATRIA POTESTAD DE UN YIHADISTA

Un juzgado madrileño decidirá este miércoles, por primera vez en España, sobre la patria potestad de un condenado por terrorismo yihadista, a raíz de una demanda de su exmujer para que no pueda ver a sus hijos, y después de la suspensión del juicio el pasado 6 de octubre por problemas técnicos.

El Juzgado de Primera Instancia número 75 de Madrid tuvo que aplazar el juicio ese día por problemas técnicos que impedían que el recluso se conectase desde el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), tras repetidos intentos.

LA CAIXA PRESENTA EL ESTUDIO "INMIGRACIÓN: RETOS Y OPORTUNIDADES"

El Observatorio social "la Caixa" presenta este miércoles el estudio "Inmigración: retos y oportunidades".

El estudio aporta datos que muestran cómo los extranjeros son clave para la sostenibilidad del mundo rural.

ACTO DE ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD EN VIGO

El tradicional acto de encendido de las luces de Navidad en Vigo, con aforo restringido a cien personas, dará este miércoles el pistoletazo de salida a unas fiestas navideñas.

Fiestas que estarán marcadas por la covid-19 y la evolución de la pandemia.

EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACOGE UNA NUEVA EXPOSICIÓN DE BANKSY

Una nueva exposición de Banksy, "The Street is a Canvas", no autorizada por el autor, desembarca este miércoles en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

Una exposición no exenta de su estilo mordaz, irónico y reivindicativo.

LLUVIA FUERTE EN CANARIAS Y DESCENSO TÉRMICO EN EL CENTRO PENINSULAR

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles precipitaciones localmente fuertes en Canarias y un notable descenso térmico en el centro de la Península.

Una borrasca situada al norte de Canarias continuará produciendo en el archipiélago nubosidad abundante y precipitaciones que ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta, más probables y abundantes en el sur y oeste de las islas de mayor relieve, con posibilidad de ser localmente fuertes.