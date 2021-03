EFE NACIONAL (19-Mar)

LAS AUTORIDADES SANITARIAS CONFÍAN EN LOS CIERRES PARA QUE LA INCIDENCIA CONTINÚE A LA BAJA

Las autoridades sanitarias confían en que los cierres perimetrales y las medidas de restricción adoptadas para los próximos días permitan que no se invierta la tendencia a la baja en la incidencia de coronavirus durante el puente de San José.

La reducción de la incidencia del coronavirus se ha estancado y todavía está por encima de los 128 casos por cada 100.000 habitantes.

COIXET, PILAR PALOMERO, CELINE SCIAMMA O LUCÍA ALEMANY EN MUJERES DE CINE

Directoras consagradas y noveles, multipremiadas y casi desconocidas coinciden en el II Festival Mujeres de Cine que comienza este viernes, donde diez de las mejores películas recientes firmadas por creadoras se podrán ver "online" hasta el día 28.

Son cintas de autoría femenina que ponen en valor su aportación a la industria cinematográfica, imprescindibles para conocer el momento actual del cine contemporáneo.

OLIVER DUBOIS EXPLORA RINCONES OCULTOS DE SU MEMORIA CORPORAL EN BARCELONA

El reputado bailarín francés Oliver Dubois, que ha bailado con los mejores y en los mejores teatros, presenta hoy en el Mercat de les Flors de Barcelona un solo íntimo, en el que explora los rincones ocultos de su memoria corporal.

En "My body of coming forth by day", Dubois busca dentro de su cuerpo y dentro de las más de sesenta coreografías que ha bailado a lo largo de su vida "lo que hay de inmortal".

PRIMER CONCIERTO DEL ÓRGANO DE LA CRIPTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Juan de la Rubia hará sonar hoy por primera vez en un concierto el nuevo órgano de la cripta de la Sagrada Familia de Barcelona, un instrumento restaurado de Cavaillé-Coll construido en 1896 que está considerado uno de los mejores modelos románticos que hay en el mundo.

Con motivo de la festividad de San José, la parroquia de la Sagrada Familia acogerá este primer concierto del órgano recuperado.

NEVADAS EN COTAS BAJAS Y DESCENSO TÉRMICO EN GRAN PARTE DEL PAÍS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este viernes cotas de nieve bajas en la Península y Baleares, con nevadas significativas en áreas montañosas del norte, además de un descenso térmico generalizado.

Cielo cubierto con precipitaciones en el Cantábrico oriental, Navarra, alto Ebro y Pirineos, con alguna tormenta ocasional que será localmente fuerte o persistente en el Cantábrico oriental. Las lluvias se extenderán de forma más débil y dispersa a otras zonas del extremo norte peninsular, nordeste de Castilla y León, sistemas Central e Ibérico, y este de la meseta Sur.