EFE NACIONAL (12-ago)

CANDIDATA DEL PP A LA COMUNIDAD DE MADRID EXPONDRÁ SU PROGRAMA

EN PRIMERA SESIÓN DE INVESTIDURA

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expondrá este martes, sin límite de tiempo, su programa político en la primera jornada del pleno en el que previsiblemente será investida presidenta con los votos a favor de su partido, Ciudadanos y Vox.

Fuentes del PP han señalado a EFE que Ayuso afronta el pleno de investidura con "tranquilidad, responsabilidad e ilusión" y que en los últimos días ha mantenido reuniones con su equipo de confianza para "repasar temas" de cara al discurso de hoy y al debate del miércoles.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS PARA LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO DE GRAN CANARIA

El dispositivo que trabaja en la extinción del incendio forestal de Gran Canaria continúa este martes, por tercer día consecutivo, con los trabajos para controlar el fuego declarado el pasado sábado.

Las llamas han afectado ya a 1.500 hectáreas y ha provocado que casi un millar de personas tengan que abandonar su vivienda.

EL INE PUBLICA EL DATO DE INFLACIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes el dato definitivo de inflación de julio tras avanzar hace dos semanas que los precios subieron un 0,5 % en ese mes.

La razón de la subida ha sido debida a la evolución de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

JASON DERULO ACTÚA EN EL FESTIVAL STARLITE DE MARBELLA

Jason Derulo, cantante, compositor y bailarín con más de 30 millones de singles vendidos en todo el mundo, ofrece este martes en el Festival Starlite de Marbella su único concierto en España.

Durante el concierto Jason Derulo interpretará canciones como "Whatcha Say", "In my head" o "Mamacita", su último gran éxito.

EROS RAMAZZOTTI CELEBRA EN CAP ROIG SUS 35 AÑOS DE CARRERA

Uno de los italianos más conocidos en todo el mundo, Eros Ramazzotti, regresa este verano a los escenarios con la gira que lleva el nombre de su último trabajo, "Vita ce n'é", publicado en noviembre.

El italiano pasa este martes por el festival de Cap Roig para celebrar sus 35 años de carrera.

TEMPERATURAS EN DESCENSO EN ÁREA MEDITERRÁNEA Y AUMENTO EN EL RESTO

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes temperaturas en descenso en el área mediterránea y aumento en el resto de la Península, e intervalos de viento fuerte en Canarias, Ampurdán y Menorca.

En gran parte del país se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan intervalos nubosos y nubosidad de evolución en zonas del Cantábrico oriental, tercio este peninsular, área del Estrecho y Melilla, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Serán más probables y en forma de chubascos y tormentas en los entornos de Almería, Murcia y sur de Valencia durante la primera mitad del día. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de islas de mayor relieve.