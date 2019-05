El duro análisis de Juanma Castaño sobre Sergio Ramos y Florentino Pérez, y otras claves del día

1. Juanma Castaño, sobre Ramos y Florentino: "No creo a ninguno, se la han clavado por la espalda entre ellos"

"El Partidazo de COPE" arrancó este jueves con la reacción de Juanma Castaño a la comparecencia de Sergio Ramos en la que el futbolista confirmó que seguirá en el Real Madrid. Castaño destacó que el jugador había caído en diversas contradicciones durante dicha rueda de prensa y considera que tras este capítulo queda "tocado" como capitán del equipo blanco.

"Le admiro como futbolista, pero he sentido una decepción enorme hoy. Nosotros hemos contado la verdad. Sabemos lo que Ramos piensa del entorno de Florentino Pérez, sabemos cómo él ha filtrado noticias y hoy hemos tenido que verle haciéndose el sorprendido como si la prensa se hubiera inventado todo", ha detallado. Y cree que el camero ha cambiado su estrategia porque la afición madridista no le ha apoyado. "A Ramos le ha sorprendido la reacción de la gente, que no se ha puesto de su lado", ha contado.

2. La cocina de Tezanos al descubierto: oculta que la preferencia de los españoles es un gobierno pactado

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sumó este jueves un nuevo capítulo a su sorprendente paso por el organismo publicando una nota de prensa adjunta al estudio que cambiaba drásticamente la lectura que se podía hacer de la preferencia de los españoles ante los pactos postelectorales que se pueden dar tras las elecciones del 28 de abril. Y es que la última encuesta de Tezanos, una vez más, tiene truco.

La pregunta 16 a la que se enfrentaban los encuestados decía: "A la vista de los resultados obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril, ¿qué piensa Ud. que habría que hacer ahora?".

3. Los eurodiputados elegidos el 26-M cobrarán 16.457 euros mensuales

El PSOE, con el ministro en funciones Josep Borrell como cabeza de lista, consiguió repetir el éxito de las pasadas generales y el 26-M ganó las elecciones europeas con 20 escaños, cuatro más que en los comicios de 2014, y más de 6.900.000 votos. En total, 54 políticos españoles lograron convertirse en eurodiputados e ingresarán a primeros de julio en el nuevo parlamento europeo, compuesto por 751 representantes.

Los 54 elegidos lo harán, además, con un buen salario. Según el estatuto del eurodiputado, que está en vigor desde 2009, y con datos que han confirmado a COPE fuentes del Parlamento Europeo, cada uno de ellos cobrará 16.457 euros mensuales.

4. Libertad sin cargos para la expareja de la trabajadora de Iveco que se suicidó

La expareja de la mujer que se suicidó tras la difusión de un vídeo sexual ha abandonado este jueves las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde ha declarado voluntariamente, sin que por el momento se haya tomado alguna media contra él, han indicado fuentes policiales.

El hombre, que tuvo una relación previa con la víctima del vídeo y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes, acudió a las cuatro de la tarde al cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero fue puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso. Tras declarar voluntariamente, ha quedado en libertad, aunque su situación podría cambiar en el transcurso de la investigación, según las mismas fuentes.

5. Así es un día de trabajo en Glovo desde dentro: “Trabajo como mínimo diez horas”

El pasado sábado un repartidor de Glovo fue arrollado mortalmente por un camión del servicio de limpieza de Barcelona mientras realizaba un reparto de comida a domicilio. El suceso ocurría a las 23:30 horas en el cruce entre la calle Balmes y la Gran Vía de les Corts Catalanes cuando el joven de 22 años perdía la vida a consecuencia del siniestro.

El accidente mortal se cobraba la séptima víctima en lo que va de año en lo que va de año en accidentes de tráfico en la ciudad condal. Fuentes de Glovo han asegurado posteriormente que el repartidor que iba en bicicleta en el momento del suceso “no era colaborador” a pesar de que llevaba su mochila, lo que hace suponer a la compañía que podría haber utilizado la cuenta de un tercero.