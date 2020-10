Domingo, 4 de octubre de 2020 (22.00 horas)

CORONAVIRUS PANDEMIA

La confrontación política no cesa, frente al creciente clamor científico

La confrontación política no cesa y los reproches cruzados sobre la gestión de la pandemia continúan, mientras la comunidad científica clama: "Frenen ya tanta discusión y corran a la acción". Más de 170.000 profesionales sanitarios han puesto en marcha una iniciativa para recabar firmas a través de Change.org con un mensaje a los responsables políticos: "En salud, ustedes mandan, pero no saben".

PRESUPUESTOS 2021

Montero propone crear un fondo para compensar a los ayuntamientos en crisis

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propondrá a los partidos la creación de un fondo que compense a los ayuntamientos sin remanentes o que se encuentren en crisis por la caída de ingresos y ha avanzado que los entes locales tendrán unas entregas a cuenta para 2020 actualizadas al crecimiento del 1,6 % del PIB, igual que se hizo con las comunidades autónomas, ha dicho en una entrevista con la Agencia EFE .

DEBATE CATALUÑA

Aragonès: el contenido de PGE que apoyaría ERC es incompatible con el de Cs

El presidente en funciones del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, ha asegurado esta noche que el contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que estaría dispuesto a aceptar ERC es incompatible con el que defiende Ciudadanos.

JXCAT CONGRESO

JxCat abraza la estrategia de confrontación y llama a superar el 50% de votos

JxCat ha culminado este domingo su proceso congresual con la aprobación de sus ponencias, en las que se abraza la estrategia de la "confrontación" con el Estado, y con un llamamiento del expresident Carles Puigdemont a superar la "barrera" del 50 % de votos independentistas en las próximas elecciones catalanas.

CORONAVIRUS MURCIA

Un brote con 53 positivos en una residencia de Lorca impide salir de fase 1

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha dicho que el brote de 53 infectados por coronavirus detectado en el hospital privado-concertado Virgen del Alcázar echa por tierra los datos esperanzadores que apuntaban a que mañana se levantarían las restricciones de la fase 1 flexibilizada del confinamiento.

CORONAVIRUS ANDALUCÍA

Cuatro fallecidos por covid y 1.138 nuevos casos en Andalucía

Cuatro personas han fallecido en las últimas 24 horas en Andalucía por coronavirus, mientras que las pruebas de PCR han confirmado 1.138 nuevos casos, según los datos de la Consejería de Salud.

CORONAVIRUS CATALUÑA

Cataluña contabiliza 2.426 nuevos contagios y 16 defunciones el último día

Cataluña ha contabilizado en las últimas 24 horas 2.426 nuevos casos confirmados de coronavirus, con lo que acumula 171.474 positivos en total, y otras 16 defunciones, mientras que el riesgo de rebrote se ha situado 14 puntos por encima del día anterior.

CORONAVIRUS MADRID

Los viajeros que salen de Madrid por tren caen a niveles del estado de alarma

El número de viajeros que partieron de Madrid a otras ciudades en trenes de media y larga distancia registró este sábado, primer día de restricciones en la Comunidad madrileña, su nivel más bajo desde que terminó el estado de alarma, han asegurado a Efe fuentes de Adif.

EMPRESAS ALUMINIO

Trabajadores de la fábrica de San Cibrao de Alcoa inician huelga indefinida

El más de un millar de trabajadores de fábrica de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, de la multinacional Alcoa, han sido convocados este domingo a iniciar una huelga indefinida para protestar contra el proceso de despido colectivo que afectaría a 534 empleados de la planta de aluminio primario, tras el fracaso de las negociaciones para la venta de la factoría.

ESPAÑA EXILIO

Pedro Sánchez lamenta la muerte de Romero, el último preso español de Mauthausen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este domingo la muerte de Juan Romero, el último superviviente español del campo de concentración nazi de Mauthausen.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Sube a 100 la cifra de inmigrantes llegados a Gran Canaria el sábado

La cifra de inmigrantes que han llegado en pateras o cayucos a Gran Canaria o localizados navegando rumbo a la isla ayer sábado ha superado las cien personas, según han confirmado este domingo Salvamento Marítimo y el 112 del archipiélago.

SUCESOS PROSTITUCIÓN

Liberadas 9 mujeres que eran obligadas a prostituirse y 10 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han liberado a nueve mujeres, de nacionalidad colombiana y venezolana, que eran obligadas a prostituirse en tres locales de Alicante y han detenido a diez personas de una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tráfico de drogas.

SUCESOS TRÁFICO

Sorprenden a Nacho Vidal conduciendo de forma temeraria y sin puntos en carné

El actor y productor de cine para adultos Nacho Vidal fue sorprendido ayer conduciendo su coche de forma temeraria por una avenida de la ciudad de Valencia y sin puntos en el carné.

TERRORISMO YIHADISTA

A juicio por primera vez en España la patria potestad de un yihadista

Un juzgado de Madrid tendrá que decidir, por primera vez en España, si retira o no la patria potestad a un condenado por terrorismo yihadista, una resolución que adoptará después de la vista oral que se celebrará el martes por la demanda presentada por la exmujer del recluso, con el que tuvo dos hijos.

SUCESOS BARCELONA

Hallan muerto al "violador de la Vall d'Hebron" en zona boscosa de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han hallado muerto este domingo en una zona boscosa de Barcelona a José Rodríguez Salvador, conocido como el "violador de la Vall d'Hebron", quien a mediados de los noventa fue condenado a más de 300 años por 17 violaciones. Fuentes cercanas a la investigación han asegurado a Efe que Rodríguez Salvador, de 61 años, habría muerto aparentemente de forma accidental, al caer por un terraplén.

CNI NOVELA

Un espía del CNI lo novela desde dentro: "Te cambia la personalidad"

No se llama Pablo Zarrabeitia. Habla pausado, tranquilo y sonríe. Responde con preguntas las que no quiere contestar y no mira, escruta. Es el primer miembro en activo del CNI que se ha atrevido a novelarlo y el resultado, "El alma de los espías", consigue lo que quería: dar voz a las emociones de un agente secreto.

TIEMPO OTOÑO

"Alex" abandona la península y temperaturas recuperan los valores normales

La profunda borrasca "Alex" que durante los últimos días ha azotado a gran parte del país abandona ya la península y las temperaturas recuperan los valores normales en esta época del año.

GALDÓS ARGENTINA

Rescatan las 178 crónicas de Benito Pérez Galdos para la prensa argentina

La profesora de la Universidad de Extremadura (UEx) Isabel Román ha rescatado las 178 crónicas de Benito Pérez Galdós para la prensa argentina -algunas inéditas-, en las que como hombre culto y atento a su época aborda todo tipo de temas, a veces con mirada crítica y en ocasiones con su humor característico.