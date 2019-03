Domingo, 31 de marzo de 2019 (12:30 GMT)

ESPAÑA DESPOBLACIÓN MANIFESTACIÓN

100.000 personas acuden a la marcha de la España Vaciada, según organizadores

Cien mil personas procedentes de 23 provincias españolas participan este domingo en Madrid en la marcha 'La Revuelta de la España Vaciada' según los organizadores de la movilización, en la que se reclaman medidas para evitar la despoblación en el medio rural.

ELECCIONES PSOE

Sánchez: la independencia no se va a producir, que dejen de mentir

El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado hoy que "la independencia no se va a producir", no sólo porque no sea constitucional o porque la comunidad internacional no la reconozca, sino porque "los propios catalanes" no la quieren.

ELECCIONES PP

Casado acusa a Sánchez de ser el presidente "más radical" de la democracia

El presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado este domingo en León a Pedro Sánchez de ser el presidente "más desigualitario y radical de la historia de la democracia", y ha denunciado que hace política "en función de quien gobierne en cada territorio".

ESPAÑA MANIFESTACIÓN DESPOBLACIÓN

El Gobierno apoya la caza como actividad para el sustento del medio rural

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido este domingo la necesidad de una "política agraria común" para luchar contra la despoblación del medio rural y hacerlo sostenible mediante actividades como la ganadería, la agricultura "y también el turismo y la caza, que el Gobierno apoya".

ESPAÑA DESPOBLACIÓN MANIFESTACIÓN

Rivera propone un pacto de Estado para evitar la despoblación rural

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto hoy un pacto de Estado y la aplicación de una serie de medidas para evitar la despoblación en el medio rural en España.

ESPAÑA DESPOBLACIÓN MANIFESTACIÓN

Tejerina presenta al PP como defensor del medio rural, la PAC y los regadíos

La exministra de Agricultura y cabeza de lista del PP por Valladolid, Isabel García Tejerina, ha presentado hoy a su partido como el principal defensor del medio rural, de su digitalización, la política agraria común (PAC) europea y los regadíos, y ha acusado al PSOE de falta de ambición.

ELECCIONES PNV

Ortuzar avisa que será el PNV el que diga sí o no a los pactos en Madrid

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha avisado a PSOE, PP, Ciudadanos y Vox que será su partido el que "diga sí o no a los pactos" tras las elecciones generales del próximo abril y no al revés, y ha dejado claro que el quiera sus votos tendrá que aceptar su "agenda vasca" en materia de autogobierno, inversiones e infraestructuras.

ELECCIONES JXCAT

Artadi ve a Maragall equidistante y dispuesto a pactar "sin pudor" con Colau

La exconsellera y candidata de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha tachado de "equidistante" al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, que no tendría "ningún pudor en pactar con los comunes" para revalidar el gobierno de Ada Colau, algo que marcaría "un giro en la estrategia" de los republicanos.

CÁNCER COLON

Cribado de cáncer de colon, el mejor aliado contra el tumor más frecuente

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España y sólo durante 2018 se diagnosticaron más de 37.000 nuevos casos de una enfermedad que, detectada a tiempo, se supera en el 90 % de las ocasiones y que tiene en el programa de cribado un gran aliado.

SUCESOS INMIGRACIÓN

Rescatados 25 inmigrantes de una patera en aguas de Lanzarote

Una patera con 25 inmigrantes a bordo, entre ellos una mujer y cinco menores, ha sido interceptada en la madrugada de este domingo en aguas próximas a Costa Teguise, en el municipio de Teguise (Lanzarote), ha informado Cruz Roja.

SUCESOS INCENDIO

Hallan el cadáver de una mujer en un coche calcinado en Azkoitia

El cadáver de una mujer ha sido hallado este domingo en el interior de un vehículo calcinado en un incendio declarado el sábado en un garaje comunitario de la localidad guipuzcoana de Azkoitia, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

DIANA QUER

El Chicle llega al banquillo

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo para responder del crimen de Diana Quer, ya que este lunes se celebra la audiencia preliminar tras la cual se pondrá fecha a la vista, aunque antes Abuín será juzgado por otro caso: el intento de rapto de una mujer en 2017 que precipitó su arresto por la desaparición y muerte de la joven madrileña.

PROTECCIÓN INFANCIA

La directora adjunta de Unicef pide más recursos para proteger la infancia

La directora ejecutiva adjunta de Unicef, la sueca Charlotte Petri Gornitzka, ha denunciado, en una entrevista con Efe, que los países "no prestan suficiente atención o recursos a la protección de los niños" y reivindica "centrarse en las niñas".

CAMPAÑA RENTA

Calendario de la campaña de la renta y patrimonio de 2018

La campaña de la renta y patrimonio del ejercicio 2018 arranca el martes 2 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, de acuerdo al calendario del contribuyente publicado por la Agencia Tributaria.

TARIFAS GAS

Las tarifas del gas natural bajan una media del 6,3 % a partir de mañana

Las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural, a las que están acogidos principalmente los consumidores domésticos, bajarán una media del 6,3 % a partir de este lunes, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica.

CINE ANIVERSARIO

"La diligencia" de John Ford, 80 años de un viaje hacia la libertad

Orson Welles dijo haberla visto más de 30 veces antes de rodar "Ciudadano Kane" y muchos lo consideran el mejor wéstern de la historia del cine. "La diligencia" de John Ford ha cumplido 80 años y su mezcla de drama, aventuras, romanticismo y crítica social sigue vigente.