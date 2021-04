Domingo, 11 de abril de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Catorce comunidades y las dos ciudades autónomas mantienen los cierres perimetrales ante el aumento de los contagios, más de 56.000 desde el 1 de abril según Sanidad, que pide a los ciudadanos confianza en las vacunas, pese a los cambios de planificación en la estrategia por la decisión de limitar la administración de AstraZeneca.

ELECCIONES MADRID (ANÁLISIS) -Madrid- Tratar de captar el voto "obrero" o el de los indecisos o simplemente conseguir grupo parlamentario son algunos de los objetivos de los partidos políticos en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, en las que la gestión de la pandemia será uno de los principales objetos de debate.

REPÚBLICA ANIVERSARIO -Madrid- España conmemora el 14 de abril el 90 aniversario de la II República (1931-1939), una efeméride que los partidarios de este modelo de Estado reivindican con el objetivo de abrir un debate político para que se pueda celebrar un proceso constituyente en el que los ciudadanos decidan si optan por la monarquía o por el sistema republicano

REPÚBLICA ANIVERSARIO (DOCUMENTACIÓN) -Madrid- Hace noventa años, España pasó de ser monárquica a republicana y, aunque en blanco y negro, las imágenes de aquel día nos hablan de un martes primaveral, con multitudes de mujeres y hombres celebrándolo con alegría en las calles. Pero, ¿cómo era en ese año el país que ponía la esperanza en un nuevo régimen político?

APRENDIZAJE ESCOLAR -Madrid- El nuevo currículo escolar que está preparando el Ministerio de Educación recoge todo lo que los alumnos de 16 años, sin excepción, deben aprender al término de sus estudios básicos, un documento que se está consensuando con los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa.

IGUALDAD SALARIAL -Madrid- Todas las empresas deberán tener elaborado un registro de los sueldos de sus trabajadores a partir del próximo miércoles, día en el que entra en vigor esta medida dirigida a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ronda el 22 %.

CENTROS DE DATOS -Madrid- La demanda de centros de datos rompe récords impulsada por la creciente migración a la nube de los procesos informáticos, una oportunidad de negocio para inversores inmobiliarios que ofrece altas rentabilidades y contratos de alquiler de diez o más años.

MADRID MODA -Madrid- En la última jornada de la pasarela de la moda de Madrid se celebra el EGO, un vivero de talento en el que participarán Guillermo Décimo, Corsicana, Rubearth, Reparto Studio, Sergio Villasante, Velasquez, Georgiela Studio y Montenegro.

CULTURA PATRIMONIO (CRÓNICA) -Córdoba- El emblemático Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela sus secretos poco a poco tras una excavación arqueológica, que se inició en 1934 y que ahora se retoma, que muestra la presencia de un gran complejo siglos antes de la construcción del templo actual. Por Luis Ortega.

SOCIEDAD ANTROZOOLOGÍA -Barcelona- Paula Calvo, doctora en Antrozoología, que estudia las relaciones de los humanos con los animales, afirma en una entrevista con Efe que "los niños y niñas que crecen con animales en casa se desarrollan como adultos más sociables, más empáticos y más equilibrados, y también más sanos".

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, atiende a los medios tras participar en la X carrera popular de Hortaleza junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís Carpa en la Glorieta de Isidro González Velázquez.

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene junto al candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto sobre sostenibilidad y cambio climático en el que también participan la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribero. Sede del PSOE, calle Ferraz 68.

11:00h.- Boadilla del Monte.- ELECCIONES MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de los miembros de su Gobierno y del PP de Madrid, hace balance de su gestión en los dos años de legislatura y posteriormente hará un recorrido por varias calles del centro de Boadilla. Antiguo Convento de Boadilla, c/ de las Monjas, s/n.

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, hace declaraciones a los medios tras una reunión con María Martín, exgimnasta olímpica; Rosa de Tapia, Presidenta del COPLEF; e Isabel Rico, capitana de la selección Española de Rugby, para hablar sobre los "riesgos y dificultades" de las mujeres en el mundo del deporte. Calle Gran Vía, 30, piso 14.

12:00h.- As Pontes (A Coruña).- PARTIDOS BNG.- El BNG realizará una acción simbólica en el embalse de la Ribeira, en el municipio de As Pontes, y darán una rueda de prensa el diputado de la formación en el Congreso, Néstor Rego, así como el diputado en el Parlamento de Galicia, Ramón Fernández, y la responsable de Galiza Nova, Carmela Franco Embalse de A Ribeira (As Pontes).

13:30h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de la formación a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, atienden a los medios en Ciudad Lineal. Plaza de la Quintana.

19:30h.- Pozuelo de Alarcón.- ELECCIONES MADRID.- El líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de la formación a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, protagonizan un acto público en Pozuelo de Alarcón. Bulevar central. Avenida de Europa (frente a número 5).

SOCIEDAD

--------

11:00h.- España.- INTERINOS PROTESTAS.- Caravanas de coches en varias ciudades convocada por la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley para reclamar puestos fijos para los interinos.

CULTURA

-------

.- Madrid.- MADRID MODA.- En la última jornada de la pasarela de la moda de Madrid se celebra el EGO, un vivero de talento en el que participarán Guillermo Décimo, Corsicana, Rubearth, Reparto Studio, Sergio Villasante, Velasquez, Georgiela Studio y Montenegro.

AGENDA GOBIERNO

===============

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN REALIZA UNA VISITA OFICIAL A KUWAIT.

09:30 h. Se reúne con el Emir del Estado de Kuwait, jeque Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, en Kuwait.

10:00 h. Se reúne con el Príncipe Heredero del Estado de Kuwait, jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.

10:30 h. Se reúne con el primer ministro del Estado de Kuwait, jeque Sabah Al Khaled Al Sabah.

12:00 h. Se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait,

jeque Ahmed Nasser Al Sabah.

16:15 h. Visita el Buque Oceanográfico Al Mostakshif, en el Kuwait Institute for Scientific Research.

19:00 h. Se reúne con oficiales españoles de la Coalición Internacional contra el Daesh en Kuwait.

19:30 h. Es entrevistada en el programa Savaité de la TV Lituana (entrevista grabada).

20:00 h. Celebra una reunión con representantes de empresas españolas en Kuwait.