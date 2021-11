Directora de CNI recalca el absoluto respeto a la ley en 20 años del centro

La secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, ha recordado este martes que en 2022 se celebra el vigésimo aniversario de este organismo, veinte años en los que "ha trabajado con eficacia, con lealtad y desde el más absoluto respeto al ordenamiento legal".

Lo ha hecho durante la inauguración de las XV jornadas STIC CCN-CERT de ciberseguridad, en las que participan alrededor de 4.000 personas, tanto de forma presencial como telemática, de 27 países, en las que se quiere poner el acento en la innovación y en los retos del futuro, de ahí el lema "Ciberseguridad 360, identidad y control del dato".

Esteban ha subrayado que durante los veinte años de vida del CNI ha conseguido situarse a un nivel homologable al de los principales servicios de inteligencia de su entorno y ha trasladado la ambición de "ser aún mejores y de prepararnos al menos para los veinte siguientes".

Un aniversario que tendrá como objetivo de que se conozca mejor al CNI, poner en valor su vocación de servicio y su contribución a la seguridad nacional y a la defensa de los intereses de España.

Además, ha reconocido que la responsabilidad de este organismo no es solo el presente, sino que también lo es, de una manera cada vez más exigente, el futuro, que "no va ser fácil ni cómodo, pero no tendremos más opción que la de estar preparados para afrontarlo".

Ha recordado que España está entre los países más avanzados del mundo según el índice global de ciberseguridad 2020, que la sitúa en el cuarto puesto a nivel mundial y en segundo de la Unión Europea, solo superado por Estonia, y ha advertido de que no hay que ser conformistas y hay que estar preparados para dar respuesta a unas amenazas que cada vez tienen mayor envergadura.

"Cuídense, cuiden su identidad digital y cuidemos todos nuestros datos". Con este ruego ha finalizado su intervención.