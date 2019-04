La detención del yihadista que quería atentar en la Semana Santa de Sevilla y otras claves del día

1. Detenido un yihadista que pretendía atentar en Sevilla

La Policía Nacional y los servicios de información españoles y marroquíes han desarrollado una operación antiterrorista que ha culminado con la detención la semana pasada en Marruecos de un presunto yihadista que supuestamente tenía previsto atentar en Sevilla, informa el Ministerio del Interior. El arrestado se llama Zouhair El Bouhdidi, de 23 años, y residía desde hace unos tres o cuatro en la capital hispalense. Según fuentes consultadas por COPE, el joven planeaba inmolarse con algún artefacto explosivo casero durante la Semana Santa. El arrestado aún continúa en el país vecino, donde ha llegado a admitir su disposición a atentar de manera inminente.

La operación es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en el marco de la misma la Policía ha procedido esta tarde al registro del domicilio del arrestado en la capital andaluza.

2. La Junta Electoral autoriza a Jordi Sánchez a dar dos ruedas de prensa desde la cárcel

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado este miércoles al candidato de Junts per Cataluña (JxCat) en las elecciones generales del 28-A Jordi Sánchez a participar desde el centro penitenciario y por vía telemática en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE mañana, jueves, día 18.

La resolución del presidente de la JEC, Segundo Menéndez, admite la posibilidad por no coincidir con la celebración del juicio del "procés" que tiene lugar en el Tribunal Supremo de Madrid.

3. Sánchez entra en la polémica con Álvarez de Toledo: “Si no hay un sí, es un no"

El presidente Pedro Sánchez ha replicado a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que el "consentimiento es algo fundamental para decidir si hay o no agresión sexual" y que "si no hay un sí es siempre un no".

Sánchez ha explicado, en un mitin en el Palacio de Congresos de Palma junto a la presidenta balear, Francina Armengol, que ayer escuchó y vio lo que dijo Álvarez de Toledo en el debate a seis de TVE y ha subrayado el "compromiso del PSOE con las mujeres que sufren al año más de 11.000 agresiones sexuales" en España.

4. Al menos 29 muertos en un accidente de autobús en Portugal

Al menos 29 turistas, la mayoría de nacionalidad alemana, murieron hoy en un accidente de un autobús en la isla portuguesa de Madeira después de que el vehículo se saliese de la carretera y volcase sobre una vivienda.

Fuentes del Gobierno regional de Madeira confirmaron a Efe el número de víctimas, que viajaban en un autobús turístico que sufrió un accidente en la localidad de Santa Cruz. Entre las víctimas no figura ningún español, según confirmaron a Efe fuentes de la Embajada de España en Portugal. El alcalde de Santa Cruz, Filipe Sousa, detalló a medios locales que los fallecidos son 17 mujeres y 11 hombres.

5. El Tottenham y Liverpool pasan a semifinales

El Tottenham elimina al City y jugará las semifinales ante el Ajax. El equipo de Pochetino se casificó para semifinales, donde se enfrentará al Ajax, pese a perder ante el Manchester City 4-3, gracias a un gol de Llorente.

El Liverpool certifica su pase a semifinales en Oporto con una goleada y se medirá al Barça. Los de Klopp ponen rumbo directo a las semifinales de la Champions tras ganar 1-4 en Dragao (6-1 en el global).