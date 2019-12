La desesperación de Sánchez en su tercera investidura deja a España en manos de los separatistas, y más claves

1. Sánchez, ante su tercer intento de investidura: ERC y Torra decidirían el destino de España

Es la tercera vez que lo intenta y aún le quedan cabos por atar, sobre todo el más complicado con ERC, pero Pedro Sánchez parece tener más posibilidades que nunca para, esta vez sí, ser investido por el Congreso presidente del Gobierno.

Así debe de haberlo entendido Felipe VI, porque le ha propuesto como candidato tras concluir la ronda de consultas. Pero como diría el antecesor de Sánchez en La Moncloa, Mariano Rajoy, los flecos que le quedan al líder socialista no son cosa menor.

2. Arrimadas, en El Cascabel: “Iré a la reunión e intentaré hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que acudirá el próximo lunes a la reunión con Pedro Sánchez a “intentar hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe”, en referencia al previsible acuerdo de Gobierno entre PSOE, Podemos y ERC. “Yo propongo un acuerdo factible, que Sánchez gobierne solo pero pueda llegar a acuerdos con nosotros”, ha explicado la portavoz del partido naranja.

Y es que Arrimadas ha ofrecido este miércoles en El Cascabel de TRECE un gran pacto constitucionalista de 221 escaños entre el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. “A mí nadie me ha votado en España para hacer Iglesias vicepresidente y queremos un gobierno moderado y estable”, ha explicado. “Si Sánchez no tiene el apoyo de ERC se verá obligado a abrir otra puerta”, argumenta Arrimadas que, añade, “para España sería nefasto un gobierno nacionalista”. “Yo no apoyo a las convicciones del señor Sánchez, sino a las necesidades de un gobierno estable y progresistas”.

3. Guía básica para seguir las elecciones británicas

Terceras legislativas en poco más de cuatro años, cuando deberían ser una vez por lustro. Unos y otros coinciden en que estos comicios son “los más importantes en una generación”.

Y es que, en el fondo, son un plebiscito sobre el Brexit. Si arrasa Boris Johnson, el divorcio con la UE se ejecuta ipso facto. Si gana sin mayoría absoluta, volvemos a un escenario de bloqueo. Y si la oposición sumara votos suficientes, aún estaría a tiempo de convocar un segundo referéndum.

4. La RFEF reitera que no tiene competencias de seguridad ni dentro ni fuera del Camp Nou

A justo una semana del Clásico, que está previsto que se juegue en el Camp Nou el próximo miércoles 18 de diciembre a las 20:00 horas, sigue preocupando y mucho la seguridad del partido tras la última convocatoria de protesta de Tsunami Democratic en los alrededores del estadio blaugrana.

Tsunami Democratic ha convocado una manifestación en los aledaños del Camp Nou.

Este miércoles se ha producido una reunión en la RFEF para detallar lo que puede pasar en determinados escenarios durante y antes del partido. Según ha contado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE, en esa reunión el máximo organismo del fútbol español ha reiterado que no tiene competencias de seguridad ni dentro ni fuera del Camp Nou y en ella se han analizado cuatro posibles sucesos.

5.Real Madrid y Atlético ya están en octavos de final de la Champions

El Atlético pasa como segundo del grupo D tras vencer 2-0 al Lokomotiv, con goles de un gran Joao Félix y de Felipe, Trippier falló un penalti en el 1'.

El Real Madrid ganó 1-3 al Brujas con goles de Rodrygo, Vinicius y Modric y certifica su pase como segundo de grupo.