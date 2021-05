Descubren que larvas de atún rojo eligen capa superficial para desarrollarse

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han liderado un trabajo que ha determinado que la temperatura del agua es la variable principal en la distribución de las larvas de atún rojo, de manera que, en el Mediterráneo, eligen la capa más superficial del mar para desarrollarse.

El estudio, publicado en la revista "Oceans", compara por primera vez la distribución de las larvas del atún rojo atlántico (Thunnus thynnus) y la de otras especies de peces a diferentes profundidades, y los factores ambientales que la determinan en dos de las principales áreas de reproducción de esta emblemática especie: el Mediterráneo occidental y el golfo de México, ha detallado el IEO en un comunicado.

Han analizado la influencia de la temperatura y otras variables ambientales en las principales áreas de reproducción de esta especie.

El trabajo indica que la temperatura es una de las principales variables que condiciona la profundidad a la que se desarrollan estas larvas de peces y se basa en los datos obtenidos en dos campañas oceanográficas gemelas que se realizaron en el Mediterráneo occidental y el golfo de México en 2012.

Los investigadores han modelado la relación existente entre las profundidades donde se desarrollan las distintas comunidades y el ambiente que caracteriza esas profundidades.

Concluyen que, en el Mediterráneo, la temperatura es el factor principal que condiciona la estructura en profundidad de las comunidades de larvas de peces, mientras que en el golfo de México son la salinidad y la fluorescencia las que tienen una mayor relación con esa distribución en la vertical.

En el Mediterráneo occidental la estratificación térmica del agua en verano (la formación de capas de diferentes densidades a causa de la diferencia de temperatura), condiciona la distribución de las larvas de atún rojo, que solo pueden vivir a más de 20ºC. Esto limita las zonas óptimas para su desarrollo a los primeros metros de profundidad.

En cambio, en el golfo de México las temperaturas del agua son más elevadas y no existe esa estratificación superficial, por lo que las larvas de atún rojo podrían encontrar condiciones óptimas de temperatura hasta los 80 metros de profundidad.

La primera autora del estudio, Itziar Álvarez, explica que "el hecho de que los túnidos sean depredadores visuales hace que se distribuyan en zonas donde llega la luz". "Por otro lado, la voracidad de las larvas de atún rojo hace que el resto de túnidos desciendan un poco más para continuar en la zona iluminada pero evitando la coexistencia con esta voraz especie", añade la científica.

El IEO destaca que estudios con metodologías estandarizadas y comparativos como éste proporcionan importantes conocimientos sobre la ecología larvaria del atún y especies asociadas. Además, permiten diferenciar los procesos que tienen lugar a nivel local de las respuestas a nivel general de toda la población de atún rojo atlántico, "una información que resulta clave para la ordenación pesquera".

En el estudio han colaborado investigadores del IEO de Baleares, Málaga y Gijón, con el Oregon Department of Fish and Wellfare, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) norteamericana, el Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies (CIMAS) de la Universidad de Miami, la Dirección General de Pesca y Medio Marino del Govern y el Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares (SOCIB).