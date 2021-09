Desciende la percepción en España de que lo peor de la pandemia ha pasado

La percepción de que lo peor de la pandemia ha pasado se redujo el pasado julio al 54 % de los encuestados en la séptima ronda del estudio COSMO-Spain del Instituto de Salud Carlos III, mientras ha aumentado la sensación de que el virus se está propagando rápido,

En esta nueva ronda, disminuye el porcentaje de encuestados que cree que lo peor de la pandemia ya ha pasado, que se sitúa en el 54 % de los preguntados (en mayo fue el 77 %), al tiempo que para el 25 % se está viviendo lo peor (12 % en mayo) y el 21 % estima que lo peor está por venir (11 % en mayo).

La sensación de que el virus se está propagando rápido ha aumentado de un 43 % en la encuesta anterior a un 77 % en este último estudio, aunque, a pesar del incremento de casos, la percepción de probabilidad de contagio sube muy poco (del 17 % al 18 %).

El estudio indica que el coronavirus preocupa mucho o muchísimo al 49 % (1 % más que en mayo); la proporción de aquellos a los que les preocupa bastante pasa del 32 al 34 % y a quienes no les preocupa nada/poco desciende al 17 % frente al 20 % del sondeo anterior.

El grado de preocupación se mantiene para la mayoría de las distintas situaciones planteadas, aunque la que más sube es la de "las peleas familiares por el cumplimiento de las normas", que pasa de un 2,9 de media a un 3,1 (siendo 5 la mayor preocupación).

La mayor preocupación de los preguntados sigue siendo perder a un ser querido (4,5), mientras sube ligeramente la relativa a las nuevas cepas (4,2) y la única que baja es la de "la gente que va sin mascarilla", que pasa de una media 4,3 en la ronda anterior a 4,1 en esta.

No varía el sentimiento de depresión (el 36 % manifiesta sentirse deprimido), desciende el de miedo al 39 % y sube ligeramente la preocupación por la salud física y mental.

Una vez más, aumenta la confianza en las vacunas. Así, el 93 % de los encuestados lo haría seguro, frente al 85 % de la ronda anterior, y solo un 5 % asegura que no recibiría el pinchazo (3 % en la anterior).

También aumenta el porcentaje que responde que vacunarían seguro a sus hijos si hubiera un preparado contra la covid-19 recomendada para ellos.

Entre los que dicen que no quieren vacunarse, desciende el porcentaje de quienes indican que les falta información para decidir y el que cree que puede tener riesgos para su salud, mientras que aumentan levemente quienes piensan que no será eficaz, quienes no creen en la utilidad de las vacunas en general y quienes consideran que tienen pocas probabilidades de contagiarse.

La fatiga pandémica muestra un ligero aumento (tras disminuir en la sexta ronda) y en las respuestas sobre las vacaciones de verano destaca que un 72 % planeaba viajar fuera de su provincia o comunidad autónoma y un 79 % lo haría solo o con su unidad familiar.

Además, la percepción de gravedad de enfermedad sigue bajando con respecto a las rondas anteriores y solo el 27 % estima que la enfermedad sería grave o muy grave en caso de contagiarse.

El grado de conocimientos sobre la pandemia y la covid-19 sigue siendo alto, aunque han bajado las respuestas correctas en algunas de las cuestiones propuestas.

La encuesta ha preguntado por primera vez sobre si las personas vacunadas pueden contagiarse y el 93 % de los encuestados contesta correctamente que sí.

La percepción de probabilidad de contagio se mantiene con respecto a la ronda anterior en la mayoría de las situaciones planteadas (la media más alta sigue correspondiendo a los espacios cerrados concurridos). Un 27 % de los encuestados cree que es fácil evitar contagiarse, frente al 36 % de la ronda anterior.

El estudio indica que no ha habido mucha variación en la mayoría de los comportamientos preventivos, aunque bajan ligeramente los porcentajes de uso de mascarilla cuando se está con amigos y evitar reuniones sociales familiares.

En la séptima ronda del estudio participaron mil personas residentes en España mayores de 18 años, con una distribución similar por sexos, de las que el 34 % tenía entre 45 y 60 años. EFE

cr/acm