Desarrollan método identificación con las venas de la muñeca desde el móvil

Un equipo de investigación del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (Universidad de Sevilla-CSIC) ha desarrollado una aplicación para el reconocimiento de personas basada en imágenes de venas tomadas con cualquier móvil.

Este método se diferencia principalmente por su permanencia en el tiempo frente a otros sistemas de reconocimiento biométrico, como las huellas dactilares, que pueden cambiar por el uso y ser, además, más fáciles de falsificar.

La imagen de las venas se captura con la cámara del dispositivo y, mediante la aplicación de contraste, se logra capturar la luz infrarroja que absorbe la hemoglobina que circula en el interior de las venas, siguiendo un procedimiento similar al llevado a cabo en el ámbito sanitario para conocer el estado del sistema circulatorio de los pacientes.

Hasta el momento, los dispositivos para captar las imágenes eran bastante sofisticados y costosos, algo que los investigadores han conseguido cambiar al lograr que esto pueda realizarse con la cámara de cualquier móvil.

La tecnología usada ha sido expuesta en el artículo 'Evaluation of a Vein Biometric Recognition System on an Ordinary Smarthpone', publicado en la revista 'Applied Sciences', quedando disponible para la creación de sistemas de comprobación para proteger a móviles que almacenen datos sensibles o realicen transacciones electrónicas.

Para desarrollar la aplicación, las expertas han creado una 'base de venas' compuesta por más de 1.000 imágenes extraídas desde las muñecas y el dorso de las manos, zonas en las que las venas son más superficiales.

Las directoras del proyecto, Paula López, Iluminada Baturone, Mercedes Hinjosa y Rosario Arjona, han asegurado seguir trabajando para mejorar el proceso de adquisición de las imágenes y obtener un mejor rendimiento.

Al mismo tiempo, han dicho encontrarse inmersas en el desarrollo de algoritmos más avanzados en técnicas de inteligencia artificial para proteger los datos de las personas involucradas en la aplicación.