Defensa: comportamiento antidemocrático en Ejército es mínimo y debe ser cero

La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha asegurado este miércoles que los comportamientos antidemocráticos en el seno de las Fuerzas Armadas son "mínimos", pero "necesitamos que sean cero".

De este modo ha respondido Casteleiro en la Comisión de Defensa del Senado y en respuesta a la parlamentaria de ERC Laura Castel, quien le ha preguntado por qué el Gobierno no había dado "ningún claro mensaje político" como demanda el Consejo de Europa respeto a "manifestaciones de neonazismo y de extremismo de derechas".

Casteleiro ha dejado claro que, "naturalmente", siempre que se han producido situaciones de este tipo dentro de las Fuerzas Armadas, "se ha actuado legalmente, con los medios a disposición, denunciando, abriendo el expediente correspondiente y llegando hasta el final".

"Se viene haciendo y se va a seguir haciendo", ha enfatizo la número dos de Defensa, quien ha reiterado las manifestaciones de la titular del Departamento, Margarita Robles, en el sentido de que no existe un foco de nazismo dentro de las Fuerzas Armadas.

"Ha habido casos como en cualquier ámbito de la sociedad, y si se producen, se responde con los medios legales a nuestro alcance", ha insistido la secretaria de Estado.

La senadora republicana, por su parte, ha echado de menos un "claro mensaje político al más alto nivel", incluido el del rey como jefe de los Ejércitos, porque comportamientos como los que han salido a la luz "no pueden ser tolerados en un Estado de derecho", ha dicho.

Además, ha reprochado al Gobierno que haya banalizado este asunto al calificar de "minoritarias" expresiones neonazis y racistas de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como las que llamaban a "apalear menas" o a "bombardear pateras".

Pero la secretaria de Estado ha insistido en que esos comportamientos "no son tan abundantes" y ha dejado claro que "no hay desgana absolutamente" de perseguirlos. "Al contrario, nuestro mayor interés es que esto no se produzca", ha concluido. EFE