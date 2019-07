Sánchez tira balones fuera y responsabiliza a Iglesias pero se niega a hablar con Ciudadanos, y otras claves

1- Sánchez se muestra “muy decepcionado” con Iglesias y reitera que no tiene relación con Rivera

Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista tras el fracaso de su investidura en Informativos Telecinco. El líder de los socialistas se ha mostrado decepcionado pero con ganas de continuar negociando para llegar a un acuerdo que permita la formación del próximo Gobierno de España: "No hay que tirar la toalla. Es el principal mensaje que quiero enviar a los Españoles. Es la segunda vez que el señor Iglesias ha evitado crear un gobierno progresista en nuestro país pero todavía tengo esperanza de desbloquear esta situación".

Sánchez también ha mostrado cual es su estado personal tras la investidura fallida: "Desde lo personal estoy frustrado. España tiene muchas cuestiones sobre la mesa que se deben tratar inmediatamente. Siento esta frustración en el ámbito personal pero no la puedo llevar a lo político porque España necesita soluciones”.

2- El juego privado, un problema para la juventud de los barrios humildes

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el pasado lunes en el Congreso de los Diputados las líneas generales que “marcarían” su futuro gobierno. Sobre el atril de la Cámara Baja, diversos temas del ámbito social y económico fueron pronunciados por el líder socialista. Uno de ellos, en la parte económica y social, fue intentar conseguir una mayor regulación en el sector del juego privado, y más concretamente medidas que luchen contra la proliferación masiva de casas de apuestas en los barrios humildes de las periferias del grandes ciudades.

Estos locales de ocio suelen estar cerca de centros escolares, lo que provoca un aumento del juego entre los más jóvenes de estos barrios. Desde hace varios meses existen diferentes plataformas que a nivel municipal luchan contra esta proliferación y que buscan formas de ocio alternativas para los más jóvenes.

3- El oro del Banco de España: de la desastrosa venta de millones de onzas con Zapatero a los lingotes actuales

En multitud de ocasiones hemos escuchado la expresión de “el oro es una divisa que cambia muy poco de valor”. Esto no es del todo así, aunque es cierto que en los últimos años no ha variado demasiado; se ha mantenido entre 1.200 dólares y 1.500 por cada kilógramo. La realidad es que este elemento ha sido considerado, durante siglos y siglos, por la sociedad como un aporte de riqueza y estatus bien recibido por todos. Asimismo, el oro guarda cierto halo de misterio y simbolismo alrededor que hace soñar a muchos con esas salas repletas de lingotes de oro que hemos visto tantas veces en las películas. Sin embargo, puede que lo que muchos consideren como pura ficción propia de la gran pantalla no se aleje tanto de la realidad. Y es que las reservas de oro nacionales son propiedad de los Estados soberanos, con los bancos centrales que actúan como guardianes, y se almacenan en cámaras acorazadas bien protegidas para que nada ni nadie pueda afectar al poder adquisitivo de todo un país.

Pero, ¿esto es necesario?, ¿tanta cantidad de oro, y tan valiosa, albergan los bancos nacionales de países como España?

4- Recorrido por los países del mundo con pena de muerte: de Oriente Medio a EEUU, pasando por... Europa

El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de retomar la pena de muerte a nivel federal tras dos décadas sin usarla. con el objetivo de ''traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles'', según dijo en una nota de prensa el fiscal general estadounidense, William Barr.

El Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, pero la suelen aplicar solo los estados más conservadores de EE.UU., como Alabama y Misisipi, pero a nivel federal no se registran ejecuciones desde 2003. El Congreso de EE.UU. aprobó en 1988 una ley que permitía ejecutar a muerte a algunas de las personas condenadas por delitos de drogas.

5- Gil Marín, en ESPN: "Sería muy bonito que James jugara en el Atlético"​

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que sería "muy bonito" que James Rodríguez vistiese la camiseta rojiblanca la próxima temporada, pero es algo que depende del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Audio

"¿James al Atlético? No te puedo decir. Sé que a muchos atléticos les gusta, incluso hablando con algún jugador me dice que nos daría un plus de calidad. También me consta que a nuestro técnico le gusta", dijo Gil Marín en declaraciones a la ESPN.