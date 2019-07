El PP se cubre las espaldas de cara a unos nuevos comicios para no repetir el fiasco electoral, y otras claves

1- Casado rearma el partido ante una nueva convocatoria electoral

Pablo Casado ha convocado para el mediodía de este martes una reunión de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, para reorganizar el partido y afrontar un hipotético adelanto electoral. La idea inicial del líder del PP era retrasar hasta septiembre los nombramientos de los portavoces de ambas cámaras. Génova argumentaba que, al no haber gobierno, no tenía sentido “quemar” a dos posibles nombres, pero las tornas han cambiado, y, la movilización de la maquinaria socialista ha hecho rectificar a la dirección popular.

Sobre el papel, el orden del día de esta cita se limita a destacar que se analizará la situación surgida después de la fallida investidura de Sánchez y se adoptarán distintos acuerdos y nombramientos si es necesario, pero, fuentes consultadas por la COPE, apuntan que podría haber una amplia remodelación del partido. Javier Maroto y Cayetana Álvarez de Toledo siguen siendo los favoritos para ocupar las portavocías del Senado y del Congreso respectivamente, pero el nombre de esta última sigue levantando suspicacias en muchos sectores del partido que piensan que da una imagen más radical que la moderada que está cultivando Casado, y que muchas veces va por libre.

2- Diez años del atentado de ETA en Mallorca: un crimen sin resolver​

Ni un papel. Nada. La Guardia Civil buscó durante años alguna pista que diera luz a la autoría del último atentado mortal de ETA, el que hace una década acabó con la vida de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca, pero todas las pistas acabaron en saco roto. El 30 de julio de 2009 una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil hizo explosión en el cuartel de Palmanova con los dos agentes dentro y a unos cientos de metros de las playas donde esos días veraneaban 30.000 personas.

No era la única lista para hacer explosión. En un vehículo próximo había un segundo artefacto que fue detectado gracias a un perro policía y detonado de forma controlada. Solo once días después estallaron tres de baja intensidad en diferentes puntos de la capital balear sin causar heridos. Las incógnitas en torno a este atentado son todas. Nada más estallar, la Delegación del Gobierno en Baleares puso en marcha la "operación Jaula" para controlar las salidas de Mallorca por aire o por mar. Parecía que, al tratarse de una isla, sería más fácil localizar a los etarras, pero no fue así. "Es alucinante, no hay nada. Y la Guardia Civil está desesperada con ese tema. Te preguntas: ¿cómo es posible no se haya podido sacar nada de información, ningún vuelo, ningún barco? Posiblemente, me decían, podían ser legales, gente que no estuviera fichada y que vivía en el País Vasco tan tranquila".

3- La 'amenaza' de Maduro a Pedro Sánchez de cara a unas posibles elecciones​

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que es popular en España, donde la mayoría de los votantes le conoce, y que ganaría las elecciones a Pedro Sánchez, actual presidente de Gobierno en funciones de la nación ibérica. "Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre, estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España", dijo Maduro durante el acto de clausura de la XXV edición del Foro de Sao Paulo, que celebró desde el pasado día 25 hasta hoy en Caracas.

"Me lo echo en caldo de ñame", añadió usando una expresión venezolana que quiere decir que alguien es capaz de rematar con facilidad una tarea que para otros puede ser cuesta arriba. Luego indicó bromeando que probablemente los noticieros españoles interpreten sus palabras como una amenaza a Sánchez. "Ahora dice el noticiero de la noche: 'hoy Maduro amenazó a Sánchez, el dictador Maduro ha amenazado a Sánchez con lanzarse y ganarle, los españoles debemos protestar'", señaló imitando el acento castizo.

4- Hallan muerta a una mujer al notificarle el deceso de su marido en accidente​

La Guardia Civil ha hallado muerta este lunes a una mujer con heridas de arma blanca en el municipio cántabro de Escalante al ir a notificarle el fallecimiento de su marido en un accidente de trafico, del que se sospecha que es autor del apuñalamiento en un posible caso de violencia machista que se está investigando.

La mujer, de 52 años y que responde a las iniciales M.J.R.R., no había presentado denuncias previas por malos tratos, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria en un comunicado.

5- Cristiano Ronaldo, en los premios 'Marca Leyenda': "Echo de menos Madrid"

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, afirmó este lunes durante la entrega del galardón 'MARCA Leyenda', que el Real Madrid fue el club que le marcó en toda su carrera y que la ciudad de Madrid es la que más echa de menos.

En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebró en el Teatro Reina Victoria de Madrid, recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos: "Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid. Echo de menos los dos. Pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en el Madrid, mis niños crecieron aquí... echo más de menos al Madrid", reconoció.