CSIC pide una campaña para impulsar la vocación científica entre las mujeres

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, ha reclamado este viernes una campaña potente de educación a todos los niveles para impulsar la vocación científica entre las mujeres, dado que apenas un 27 por ciento de ellas ocupan las escalas superiores de la investigación en España.

Previamente a una conferencia impartida en el campus universitario de Albacete bajo el título La perspectiva de género en el desafío de una carrera científica, Menéndez ha señalado que, al principio de la carrera científica, la presencia de la mujer es relativamente alta, pues se sitúa en el 43 por ciento.

Pero ha advertido de que este porcentaje que disminuye al 27 por ciento en las escalas superiores y, a pesar de que ha considerado que esta cifra no está mal comparada con otros organismos, desde el CSIC intentan que si la mujer no accede a la escala superior sea por decisión propia y no por ningún tipo de limitación, ha informado la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en una nota de prensa.

A juicio de la presidenta del CSIC, las causas que motivan esta baja presencia de la mujer en las escalas superiores de la investigación obedecen a la conciliación familiar, al nivel de exigencia de la mujer científica y a la falta de vocaciones, motivo por el cual ha reclamado una campaña potente de educación a todos los niveles, así como en el ámbito familiar.

El tema de la perspectiva de género es un tema de educación, de docentes y de familias, ha dicho Menéndez, que ha recordado que el CSIC cuenta con 123 centros distribuidos por todo el territorio nacional y con una plantilla de 13.200 trabajadores, de los cuales casi 4.000 son personal científico.