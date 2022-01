PP cree que Melilla y Ceuta podrían incluirse en la revisión de OTAN en junio

El PP ha manifestado que cree que Melilla y Ceuta podrían ser incluidas en la revisión del concepto estratégico de la OTAN que se va a llevar a cabo en la cumbre de junio en Madrid, ya que ambas ciudades no están recogidas de manera explícita entre los territorios de legítima defensa colectiva en el Tratado de 1949.

En rueda de prensa, el diputado nacional del PP por Melilla y vicepresidente de la Delegación de la Vicepresidencia de España en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha explicado que ya han empezado los trabajos de cara a dicha cumbre.

Ha avanzado que este martes hay una nueva reunión por videoconferencia, en la que se van a discutir las aportaciones, y ha señalado que estos foros de debate constituyen una de las dos fases en el proceso de revisión del concepto estratégico de la OTAN que se va a llevar a cabo en junio de este año.

La otra son las iniciativas presentadas en las Cortes y ha explicado que el PP presentó una proposición no de Ley para hablar en la Comisión de Defensa del Congreso sobre cuál debe ser la postura del Gobierno en la revisión del concepto estratégico de 2022.

Otazu ha afirmado que el hecho de que Ceuta y Melilla no estén recogidos en el Tratado de la OTAN de 1949 "no es sustancial a los efectos de la garantía de la defensa y la seguridad de las dos ciudades" pero ha precisado que el pp considera que es conveniente que se refleje de manera explícita "lo que no quedó en su momento reflejado en el Tratado".

Otazu ha insistido en que la soberanía de Ceuta y Melilla "no es cuestionada por ningún actor internacional, salvo por Marruecos", aunque "esta reivindicación, a los efectos de la seguridad, es irrelevante" y "el problema más acuciante" al que se enfrentan ambas ciudades es su situación económica, social y política, que también se ve afectada por acciones unilaterales del país vecino. EFE

