El coronavirus irrumpe en EE.UU. con la suspensión de la NBA y el contagio de Tom Hanks, y otras noticias

1. La NBA suspende la temporada de forma indefinida tras el positivo por COVID-19 de un jugador de los Utah Jazz

La NBA anunció este miércoles que suspendió la temporada de baloncesto profesional en Estados Unidos indefinidamente después de que el jugador francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, diera positivo por el coronavirus COVID-19.

El pívot ha sido el primer jugador en dar positivo por el COVID-19, lo que forzó a la NBA a suspender el partido que esta noche iba a disputar su equipo contra los Thunder de Oklahoma City.

2. Tom Hanks y su mujer dan positivo en la prueba del coronavirus

El popular actor de Hollywood Tom Hanks, protagonista de películas como 'Forrest Gump', 'La milla verde' o 'El puente de los espías', ha anunciado en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que tanto él como su mujer han dado positivo en la prueba del coronavirus.

"Hola, amigos. Rita [su esposa] y yo estamos aquí en Australia", comienza el mensaje de Hanks. "Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos un resfriado, y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Un poco de fiebre también. Para hacer las cosas bien, como hace falta en el mundo ahora mismo, nos hicimos la prueba del coronavirus y resulta que hemos dado positivo.

3. Trump suspende los viajes desde la UE a EE.UU. 30 días por el coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus. La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, detalló Trump en una mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval.

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln