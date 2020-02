El contundente mensaje de Messi a Abidal que desata la guerra interna en el Barça, y otras claves del día

1. Messi carga contra Abidal: "Si habla de jugadores debería dar nombres porque si no se está ensuciando a todos"

Leo Messi ha publicado en Instagram una crítica a Abidal tras la entrevista del secretario técnico en el diario Sport hablando de la supuesta oferta del club a Xavi Hernández para sustituir a Valverde y, además, afirmó que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna":

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

2. LG cancela su participación en el Mobile World Congress de Barcelona debido al coronavirus

LG Electrónics ha decidido cancelar su exposición y participación en el Mobile World Congress (MWC), previsto para finales de este mes en Barcelona, a fin de eliminar "por completo" el riesgo de exponer a sus empleados al coronavirus en viajes internacionales.

En un comunicado remitido a Efe, LG Electronics refiere que "está siguiendo y monitorizando de cerca la situación actual relacionada con el brote de coronavirus que fue declarado recientemente como emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que el virus sigue propagándose fuera de China".

3. Buttigieg y Sanders, por delante de Biden y Warren en los primeros resultados de los caucus de Iowa

El alcalde de la ciudad de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, y el senador Bernie Sanders se posicionan en cabeza en los primeros metros de la carrera hacia la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020. Así lo muestran los primeros resultados de los caucus de Iowa, que todavía no han sido publicados al completo debido a dificultades técnicas sufridas por parte del Partido Demócrata durante todo este martes.

Según apunta The New York Times, los electores de Iowa han dado un 26,9% de sus apoyos a Pete Buttigieg, un 25,1% a Bernie Sanders, un 18,3% a Elizabeth Warren y un 15,6% a Joe Biden. Por debajo de ellos se sitúan Amy Klubuchar (12,6%), Andrew Yang (1,1%) y Tom Steyer (0,3%). Estos resultados corresponden al 62% de los precintos en que se ha votado.

4. ¿Qué hay de cierto en las afirmaciones de EEUU sobre el incremento de agresiones sexuales en España?

El inspector de Policía, Serafín Giraldo, ha analizado en 'El Cascabel' el aviso de la Embajada de Estados Unidos y el Consulado General a los estudiantes y visitantes de Estados Unidos a adoptar precauciones frente a agresiones sexuales durante su estancia en España.

Giraldo ha selañado que "me llama la atención que se hable sin datos estadísticos, si recurrimos a ellos, en España se denuncian unas 1.200 violaciones al año, frente a las 12.000 que se pueden denunciar en Francia o en Suecia que es el triple. Pero si nos comparamos con EE.UU., de cada 100.000 habitantes hay 93 denuncias por violación anuales, mientras que en España, hay unas 3, 4 o 5 violaciones. Las cifras hablan por sí solas, no significa que podamos presumir, porque con que solo haya 1 personas violada, ya es para investigarlo y tenerlo en cuenta".

5. Amanece, pero sin José Luis Cuerda

A los 72 años se ha ido José Luis Cuerda, el cineasta ante el que hoy se han rendido amigos como Alejandro Amenábar, para quien el albaceteño era su segundo padre en la vida real, o seguidores como el ministro de Cultura, quien considera que era el "más grande de las últimas décadas".

El cineasta José Luis Cuerda, director, productor y guionista de cine, falleció este martes tras sufrir una embolia en el Hospital de la Princesa de Madrid donde había acudido a una cita médica rutinaria, según informaron a Efe fuentes familiares.